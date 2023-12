Schon an der Eingangstür leuchten die Lichter auf einem Schwibbogen. Es ist nicht der einzige, den Daniel Stache in seinem Fundus hat. Der 34-Jährige liebt Weihnachten und die Traditionen des Erzgebirges.

Willkommen in der Erzgebirgischen Weihnachtsstube mitten in Wurmlingen. Daniel Stache

Vor sieben Jahren hat er das Erzgebirge aus beruflichen Gründen verlassen. Die dortigen Traditionen hat er aber mitgenommen, und zeigt diese auch gerne seinen hiesigen Freunden.

Ein Nussknacker begleitet ihn schon sein ganzes Leben

In seiner Wohnung ist es weihnachtlich dekoriert. Handgefertigte Nussknacker stehen hier und dort auf einem Regal. Engel und Bergmann hat er von seinem Patenonkel 1990 zur Taufe geschenkt bekommen. Auch eine Weihnachtspyramide dreht sich unter den brennenden Kerzen.

Eines gefällt Daniel Stache in der Weihnachtszeit besonders gut: das warme Kerzenlicht. (Foto: Linda Seiss )

An jedem Fenster steht ein Schwibbogen. „Es ist jedes Jahr aufs Neue spannend, ob alle Schwibbögen noch funktionieren“, sagt Stache und lacht. „Meistens ist es so, dass bei mindestens einem ein Licht nicht geht. Und dann geht es auf Spurensuche.“ Weil die Lichter in Reihe geschaltet sind, müsse er dann ausprobieren, an welcher Lampe es liege.

Stache beschreibt das Erzgebirge als „Weihnachtsland“

Im Erzgebirge gebe es wegen der Schwibbogen oft auch an jedem Fenster eine Steckdose, erzählt Stache. In Wurmlingen musste er sich mit Verlängerungskabeln helfen. Der Hintergrund der Lichterbögen liege im Bergbau, oft sind daher Klöppelfrauen, Schnitzer und Bergleute Teil des abgebildeten Motivs.

„Die Männer sind bei Dunkelheit ins Bergwerk eingefahren und auch bei Dunkelheit wieder ausgefahren. Es war also immer dunkel, so hat man ihnen Licht schenken wollen“, berichtet Stache. Schwibbogen mit dem Motiv von der Geburt Christi gefallen dem 34-Jährigen dabei besonders.

Ich finde es schön, wenn die erzgebirgische Tradition mit dem verbunden wird, was wir feiern. Daniel Stache

„Mir ist wichtig, dass alles original aus dem Erzgebirge ist“, erklärt Stache zu seiner Sammlung. „Das Erzgebirge erstreckt sich vom Raum Aue bis fast nach Dresden.“ Und vor allem sei es eines: „Das Erzgebirge ist das Weihnachtsland par excellence.“

Weihnachtsleckereien aus der Heimat

Im Hintergrund läuft Weihnachtsmusik, genauer gesagt sind es Knabenchöre, die singen. Stache selbst sang früher im Kirchenchor. Auf dem Tisch stehen zwei Teller. Auf einem liegen einige Stücke Annaberger Weihnachtsstollen. Auf dem anderen Spitzkuchen aus Annaberg-Buchholz. „Das essen wir in der Familie gerne“, sagt Stache.

Die Auswahl an Räucherkerzen ist bei Daniel Stache groß. (Foto: Linda Seiss )

Er holt einen kleinen Karton. Darin sind mehr als ein Dutzend Räucherkerzen-Packungen in verschiedenen Düften. Tanne, Lavendel, Weihnachtsduft steht auf den Schächtelchen. Auf den letzten fällt die Entscheidung. Er holt ein Räuchermännchen, klassisch im Bergarbeiter-Outfit, und zündet die Räucherkerze an. „Ein Räuchermännchen, das nie geräuchert hat, ist seiner Bestimmung nicht gerecht geworden“, sagt Stache.

Insgesamt hat er sieben Räuchermännchen. Es gebe heute viele verschiedene Motive, auch in Form von Olaf Scholz oder Angela Merkel, berichtet Stache. „Ich bin da aber eher bei den klassischen“, sagt er und holt einen Drehorgelspieler hervor. Passend dazu kennt er auch ein erzgebirgisches Weihnachtslied in erzgebirgischer Mundart. „’s Raachermannel“ heißt es und beschreibt, wie das Räuchermännchen zur Weihnachtszeit aufgeweckt wird.

Autor: Linda Seiss Autor: Linda Seiss

Er stimmt ein weiteres Weihnachtslied an, das beim letzten Drittliga-Heimspiel des Jahres auch von den Fans des FC Erzgebirge Aue in einer Choreografie aufgegriffen wurde. Auf seinem Handy sucht er ein Foto von der Choreografie. „Machst unner Herz voll Lust und Freid, o seelige Weihnachtszeit“ ist dort neben einem geschmückten Christbaum und einem kleinen Jungen, der einen Ball als Geschenk bekommt, zu sehen. „Da hatte ich wirklich Gänsehaut“, erinnert er sich.

Weihnachtsmann bringt die Geschenke

„Man wächst damit auf, mir hat das schon immer viel bedeutet“, sagt Stache zu seiner Begeisterung für die Weihnachtszeit und die erzgebirgischen Traditionen. „Das, was gefeiert wird, verbunden mit der Dekoration, fasziniert mich einfach. Die Adventszeit ist wie eine eigene Jahreszeit“, sagt der 34-Jährige.

Die vielen Lichter zu Weihnachten haben Daniel Stache schon als Kind fasziniert. (Foto: Daniel Stache )

Erinnerungen an früher hat er viele, über die er auch gerne spricht. Seine Eltern hätten beispielsweise eine ganze Schrankwand voller Kerzen gehabt und nach der Christvesper in der Kirche, habe er sie anzünden dürfen. „Dann war Weihnachten.“

Die Bescherung sah so aus, dass nach dem Abendessen der Weihnachtsmann vorbeikam und Geschenke verteilte, blickt er zurück. Um ein Geschenk zu bekommen, mussten die Kinder ein Gedicht vortragen oder etwas singen, erinnert sich Stache.

Münzen liegen als Belohnung unter dem Teller

Oft sei der Weihnachtsmann sein Vater gewesen, der als Elektriker wegen eines vermeintlichen Notfalls weg musste. „Das war aufregend damals, da hat das Herz ganz schön gepocht“, erinnert er sich an die Besuche des Weihnachtsmanns. „Man hat sich gefragt, ob man das Jahr über lieb genug war, um Geschenke zu bekommen. Und, ob man das, was man vortragen wollte, auch gut genug geübt hat.“

In seiner Kindheit brachte der Weihnachtsmann Daniel Stache die Geschenke. (Foto: Daniel Stache )

Zu essen gebe es an Heiligabend im Erzgebirge oft Neunerlei - „Neinerlaa“, das aber von Ort zu Ort und sogar von Familie zu Familie unterschiedlich zusammengestellt wird. „Mittags gibt es Linsen“, berichtet er von seiner Familientradition. „Weil viele das nicht mögen, wird von der ein Cent Münze bis zum zwei Euro Stück jede Münze einmal unter den Teller gelegt. Als Kind hat man sich das dann für das Taschengeld reingezwungen“, sagt er und lacht.

Unzufriedenheit des Opas bringt Tradition auf den Weg

Abends stehen dann unter anderem Bratwurst, Sauerkraut und Klöße auf dem Speiseplan. „Meinem Opa haben in einem Jahr die Bratwürste nicht geschmeckt“, erinnert sich Stache. Aus Unmut darüber habe dieser dann beschlossen, sie ab dem nächsten Jahr selbst zu machen. „Daraus hatte sich dann die Tradition entwickelt, den fein gemahlenen Teig beim Anrühren zu probieren. Seitdem wird der rohe Bratwurstteig verschiedener Fleischereien genascht, um zu schauen, wo es am besten schmeckt.“

Auch in diesem Jahr wird es bei Daniel Stache Bratwürste zu Weihnachten geben. Denn die Feiertage verbringt er bei seiner Familie im Erzgebirge.