Die Trinkwasserpreise in Wurmlingen bleiben unverändert

Die Gebühren für die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung werden in Wurmlingen von der Verwaltung in jährlichem Turnus überprüft, neu kalkuliert und vom Gemeinderat entsprechend der Ergebnisse kostendeckend für das kommende Jahr neu festgesetzt. Die Gebühren für Trinkwasser bleiben für 2024 unverändert bei 1,64 Euro pro Kubikmeter. Die Schmutzwassergebühr steigt von 2,10 Euro auf 2,53 Euro pro Kubikmeter. Die Gebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers muss von bisher 43 Cent auf 48 Cent pro Quadratmeter versiegelte Fläche erhöht werden

Bei den Gebühren für Trinkwasser konnte Kämmerer Stefan Kohli mit seinen Kalkulationen in der jüngsten Sitzung eine Punktlandung vorweisen: Die 1,64 Euro pro Kubikmeter können beibehalten werden. Damit sei es gelungen den Wasserpreis stabil zu halten, war auch Bürgermeister Klaus Schellenberg mit dem Zahlenwerk zufrieden. Dabei verwies er zudem auf den im Vergleich mit weiteren Kreisgemeinden sehr günstigen Preis für die Wurmlingen Verbraucher.

„Eine deutliche Anpassung“, so Bürgermeister Schellenberg, sei allerdings bei der Gebühr für Schmutzwasser nötig. Größter Posten sei auch im kommenden Jahr mit 270.000 Euro die Betriebskostenbeteiligung an der Sammelkläranlage Tuttlingen. Dazu sind 150.000 Euro für die Umsetzung der verpflichtenden Eigenkontrollverordnung für ein weiteres Sanierungspaket der Abwasserkanäle vorgesehen. Hier ergebe sich 2024 ein Gesamtaufwand von 727.600 Euro, so Kämmerer Kohli.