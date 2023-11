Davide Petrella ist Landes-Vizemeister über 200 Meter Brust

Bei den baden-württembergischen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen in Mühlacker hat der 15-jährige Davide Petrella von der TG Tuttlingen die Silbermedaille über 200 Meter Brust gewonnen. Auch sein Bruder Gabriel und Lorenz Rumpel hatten sich für die Landesmeisterschaften qualifiziert und überzeugten mit persönlichen Bestleistungen.

Davide Petrella hatte bereits im Sommer den Landesmeistertitel über 200 Meter Brust auf der 50-Meter-Bahn gewonnen und wollte nun auch auf der 25-Meter-Bahn zeigen, dass er zur Spitze des Jahrgangs 2008 in Baden-Württemberg gehört. Mit einer Zeit von 2.34,53 Minuten musste er sich auf dieser Strecke nur dem Landeskader-Schwimmer Nick Roth aus Cannstatt geschlagen geben und sicherte sich die Silbermedaille.

Auch über 100 Meter Brust wollte er um den Sieg mitkämpfen, musste seine Hoffnungen aber schon nach dem Startsprung begraben. Denn bei diesem verlor er seine Schwimmbrille und konnte so während des Rennens weder das Ende der Bahn noch die Positionen seiner Mitstreiter sehen. Am Ende schlug er in einer für ihn enttäuschenden Zeit von 1.14,89 Minuten an und musste sich mit Rang sechs begnügen. Den Sieg sicherte sich hier Lukas Horn von den Wasserfreunden Leonberg.

Des Weiteren startete der junge Wurmlinger über 100 Meter Lagen, wo er mit 1.08,13 Minuten seine Bestzeit knapp verfehlte. Die 200 Meter Lagen legte er in 2.26,30 Minuten zurück und platzierte sich damit in den Top Ten. Mit einer neuen persönlichen Bestzeit trumpfte er über 400 Meter Freistil in 4.41,79 Minuten auf, was ihm den 13. Platz einbrachte.

Sein vier Jahre jüngerer Bruder Gabriel Petrella stand erstmals bei Landesmeisterschaften auf dem Startblock ‐ er hatte sich über 50, 100 und 200 Meter Freistil qualifiziert. Über 100 und 200 Meter stellte er in 1.15,78 Minuten beziehungsweise 2.43,90 Minuten jeweils neue persönliche Bestzeiten auf. Über die 50 Meter verfehlte er diese mit 34,29 Sekunden nur ganz knapp. Er platzierte sich über die 200 Meter Freistil in den Top Ten des Jahrgangs 2012, über die 50 und 100 Meter Kraul im oberen Mittelfeld.

Ein voller Erfolg war das Wochenende auch für Lorenz Rumpel. Er startete über 50, 100, 200 und 400 Meter Freistil und konnte bei jedem Start eine neue persönliche Bestzeit aufstellen.

Als besonderes Highlight unterbot er zum ersten Mal über 100 Meter Freistil die magische Marke von einer Minute ‐ und dies in 58,81 Sekunden gleich sehr deutlich. Dies brachte ihm ebenso eine Top-Ten-Platzierung im Jahrgang 2009 ein wie über 50 Meter Freistil, für die er nach 27,07 Sekunden anschlug. Über die längeren Strecken von 200 Meter (2.12,29 Minuten) und 400 Meter Freistil (4.44,47 Minuten) platzierte er sich im oberen Mittelfeld der Teilnehmer.