Jetzt ist es beschlossen: In Wurmlingen gilt ab dem 1. Januar 2024 der Stadttarif. Das heißt, dass Fahrgäste für einen Euro von Wurmlingen nach Tuttlingen oder Tuttlingen nach Wurmlingen fahren können. Auch andere Kommunen im Move-Gebiet führen einen solchen Tarif ein.

Einheitliche Tarife über die Landkreisgrenzen hinweg: Mit diesem Ziel haben sich die Verbünde TUTicket, VVR und VSB zum Verkehrsbund Schwarzwald-Baar-Heuberg zusammengeschlossen. Seit dem 1. Januar 2023 gibt es Move. Im Zuge dessen wurde in Tuttlingen auch ein Stadttarif eingeführt. Für einen Euro können Fahrgäste in der Stadt, aber auch bis in die Stadtteile Möhringen, Eßlingen und Nendingen fahren. Das Ziel ist, dass mehr Leute die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Automaten müssen eingestellt werden

Ab dem 1. Januar 2024 wird auch Wurmlingen den Stadttarif anbieten. Das ist bei der jüngsten Verbandsversammlung des Zweckverbands Verkehrsbund Schwarzwald-Baar-Heuberg beschlossen worden. „Jetzt geht es in die Umsetzung“, sagt Wurmlingens Bürgermeister Klaus Schellenberg. Die restlichen drei Monate dieses Jahres brauche es als Vorlauf, um beispielsweise die Automaten entsprechend einzustellen und weitere vorbereitende Schritte einzuleiten, erklärt er.

Gemeinde muss Mehrkosten tragen

Den Wunsch, sich dem Tuttlinger Modell anzuschließen, gab es in der Gemeinde schon früh. Bereits im Frühjahr befasste sich der Gemeinderat mit diesem Thema. Denn: Die Mehrkosten für das Ticket muss die Gemeinde tragen. Bei einem regulären Fahrpreis von derzeit 2,40 Euro sind das 1,40 Euro je Ticket.

Das Ein-Euro-Ticket im Tuttlinger Stadtgebiet kommt gut an. Die Gemeinde Wurmlingen denkt darüber nach, ebenfalls in diesen Tarif einzusteigen. (Foto: Dorothea Hecht )

Die Gemeinde rechnet mit Mehrkosten zwischen 22.000 (bezogen auf die Fahrgastzahlen von 2019) und 30.000 Euro. Denn, mit Blick auf die Zahlen von Tuttlingen, geht Bürgermeister Schellenberg davon aus, dass aufgrund des attraktiven Angebots mehr Leute auf den Bus umsteigen werden.

Verwaltungskostenanteil wird diskutiert

Grundsätzlich sei der Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg bezüglich der Einführung weiterer Stadttarifangebote offen eingestellt, heißt es in einer entsprechenden Sitzungsvorlage des Zweckverbands. „Die aktuelle Tarifstrategie des Verbunds zielt auf die Gewinnung von zusätzlichen Abokunden ab, da diese dem Verbund Planungssicherheit, vor allem auf der Einnahmeseite, bieten. Ein günstiger Stadttarif kann sich negativ auf die Zahl der Abokunden auswirken, wenn sich das Abo für den Kunden gegebenenfalls nicht mehr ,rechnet’ und der Kunde den im Vergleich zum Stadttarif vorhandenen Zusatznutzen wie zum Beispiel eine größere räumliche Gültigkeit und Mitnahmeregelungen nicht benötigt“, heißt es dort weiter. Derzeit werde über einen Verwaltungskostenanteil diskutiert, erklärt Schellenberg.

Schramberg folgt Tuttlinger Modell, auch Deißlingen mit eigenem Tarif

Neben Wurmlingen wird es auch in Schramberg und Deißlingen ab Januar 2024 neue Tarife geben. Analog zum Stadttarif in Tuttlingen soll es in Schramberg ebenfalls Einzeltickets für einen Euro für Erwachsene sowie 50 Cent für Kinder geben. Tagestickets sollen noch drei Euro (Einzel) beziehungsweise fünf Euro für Gruppen kosten. Deißlingen will ebenfalls einen reduzierten Tarif im Gemeindegebiet anbieten. Tickets im Ortsgebiet sollen ab Januar 2024 für 50 Cent je Fahrt verkauft werden. Neben Tuttlingen haben Brigachtal, Donaueschingen und Schiltach bereits einen solchen eingeführt. In Villingen-Schwenningen gibt es einen kostenlosen ÖPNV-Samstag.

Weil der Verbund eine schlanke Struktur als Ziel hatte, habe die Vielzahl von Stadttarifen beim Verbund auch für Kritik gesorgt. Laut Sitzungsvorlage soll daher nun ein Konzept über die Ausgestaltung von Stadttarifen erarbeitet werden.