Die Firma Bricon baut eine neue Produktionshalle. Das bringt der Gemeinde Wurmlingen nicht nur weitere Steuereinnahmen, sondern auch weitere Arbeitsplätze.

Idealer hätte der Zeitpunkt für einen Spatenstich nicht sein können: Nach heftigen Regenfällen und Unwettern strahlte am vergangenen Freitag die Sonne. Maxine Wang, Geschäftsführerin der Firma Bricon in der Eisenbahnstraße, deutete dies als „gutes Zeichen für eine erfolgreiche und strahlende Zukunft“. Die Chinesin arbeitete zuvor beim Mutterkonzern der Firma Bricon, der Naton–Gruppe in Peking.

Nähe zum Weltzentrum der Medizintechnik

Mit der Wahl des Firmenstandortes in Wurmlingen zeigt sich die Geschäftsführerin rückblickend zufrieden. „Wir arbeiten in der unmittelbaren Nähe von Tuttlingen als Weltzentrum der Medizintechnik in einem sehr dynamischen Markt“, sagt sie. Dieser sei nicht nur von hohen Erwartungen an die Qualität der Produkte geknüpft, sondern auch an Effizienz und an ständige technologische Innovationen.

Wir arbeiten nach den Regeln deutscher Ingenieurskunst und perfektionieren in Zusammenarbeit mit führenden Chirurgen unsere Produkte. Maxine Wang

Und sie blickt zuversichtlich in die Zukunft des Unternehmens: „Wir haben während der Corona–Krise nie Kurzarbeit angemeldet und werden auch weiterhin bestrebt sein, voranzukommen und ein zuverlässiger Lieferant medizintechnischer Produkte für Ärzte und ihre Patienten zu bleiben.“

Bürgermeister spricht von positivem Signal für Gemeinde

Bürgermeister Klaus Schellenberg freut sich ebenfalls über die Expansion des Medizintechnikunternehmens: „Dieses und auch die anderen aktuellen Bauprojekte sind insgesamt ein positives Signal für die Zukunft unserer Gemeinde.“ Es würden im Fall der Firma Bricon nicht nur weitere Steuereinnahmen gesichert, sondern auch Arbeitsplätze generiert.

Maxine Wang, Geschäftsführerin von Bricon in Wurmlingen, freut sich über die Expansion des Medizintechnikunternehmens. (Foto: Sabine Doderer )

Darüber hinaus seien die Bauvorhaben in krisengeschüttelten Zeiten auch psychologisch ein positives Zeichen für die Bevölkerung: „Sie signalisieren eben auch, dass etwas voran geht und dass es sich lohnt mit Mut, Tatkraft und Zuversicht in eine verantwortungsvolle Zukunft zu schauen“, so Schellenberg.

Schwierige Anfänge im Jahr 2016

Rückblickend erwähnt er die „schwierigen Anfänge“ der Firma Bricon im Jahr 2016. Damals hatte sie ein insolventes Unternehmen übernommen. „Zum einen war es zu dieser Zeit beachtlich, wie Bricon die Investitionen geschultert hat.“ Zum anderen sei es von Vorteil gewesen, dass die gesamte Belegschaft bleiben konnte.

Das Gelände, auf dem nun die zweite Produktionshalle entstehen wird, liegt in unmittelbarer Nachbarschaft. „Die Gemeinde hat dieses Baugrundstück vor drei Jahren an die Firma Bricon verkauft“, so der Bürgermeister. „Die 75 neuen Arbeitsplätze, die zu den bisherigen 185 Arbeitsplätzen hinzukommen, sind ein sehr positiver Beitrag zu unserer Bilanz“, sagt Schellenberg. Die Gemeinde, die rund 3900 Einwohner zählt, kann stolze 1300 Arbeitsplätze anbieten.