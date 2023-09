Breitband-Ausbau könnte Fahrt aufnehmen

Der Breitband-Ausbau, Grundlage für den digitalen Wandel, könnte in Wurmlingen Fahrt aufnehmen. Die Gemeinde hat mit der Firma Deutsche Glasfaser GmbH eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Dazu bietet das Unternehmen am 10. Oktober in der Schlosshalle eine Informationsveranstaltung an. Die Vereinbarung wurde inzwischen von der Gemeinde dem Landratsamt Tuttlingen zur juristischen und technischen Prüfung vorgelegt. Diese wurden ohne Einwände passiert.

In Sachen Glasfaserausbau gibt es in Wurmlingen bisher lediglich quasi eine „kleine Insel der Seligen“: Über den Beitritt zur BIT, der Breitbandinitiative Tuttlingen, gibt es den Glasfaser-Anschluss bis zum POP-Gebäude in der Daimlerstraße und den zusätzlichen Eigenausbau durch die Gemeinde in wenigen weiteren Straßen in diesem Bereich.

Jetzt war die Deutsche Glasfaser GmbH auf die Gemeinde zugekommen, um ihre geplanten Ausbauaktivitäten aufzuzeigen. Sie propagiert einen kompletten Ausbau im gesamten weiteren Gemeindegebiet. Dabei sollen Wohngebiete und Gewerbegebiete „bis ins Haus“ „in einem eigenwirtschaftlichen Ausbau“ angeschlossen werden. Voraussetzung für diesen Ausbau ist, eine Anschlussquote von 33 Prozent und mit Verträgen mit einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren. Die Gemeindeverhaltung beurteilt in ihrer Sitzungsvorlage die Kostenseite des Angebot als „attraktiv“ ‐ vor allem unter dem Aspekt des Anschlusses „bis ins Haus“.