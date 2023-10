Wuchtige Stimmen und feiner Jazz-Sound auf einer Bühne

Es war ein unglaubliches Doppelkonzert der Vocal Pop Group Wireless aus Tuttlingen und des Junior Jazz Chors aus Freiburg.

Am Samstagabend war die Stadthalle Sigmaringen die hervorragende Location der stimmgewaltigen und exzellenten jungen Stimmen. Am Sonntag dann das Jazzhaus in Freiburg. Jeder der zwei Acts gestaltete eine Hälfte des Konzerts.

Der Junior Jazz Chor performte Stücke von Gospel über Soul bis hin zu aktuellen Hits wie „Higher Power“ in Begleitung von einer dreiköpfigen Jazzband. Auch selbst arrangierte Stücke wie das Volkslied „Es waren zwei Königskinder“ überraschten und schmückten das Programm. Unter der Leitung von David Brooke stellten die jungen Künstler ihr Talent unter Beweis.

Auch Wireless zeigte ein großes Repertoire. Hierbei war deutlich spürbar, dass die Vocal Pop Group in letzter Zeit vermehrt an Ausdruck, Präsenz und Bühnenperformance gearbeitet hat. Energiegeladene Songs, wie im Programm neu dazugekommen „Don't let go“ aus den 90er Jahren, wechselten sich mit ruhigen Stücken ab. Immer wieder konnten auch einzelne Talente mit Solopassagen das Publikum von sich überzeugen. Ebenfalls zog der Beatboxer mit seinem unglaublichen Talent viele erstaunte Blicke auf sich.

Der Leiter von Wireless, Alexander Schirmer, überzeugte mit seinen jungen Künstler die Zuhörer, wie abwechslungsreich und spannend a capella Musik sein kann. Die gemeinsame Zugabe von dem Junior Jazz Chor und Wireless sorgten für viele Emotionen. Die einzelnen Sänger verteilten sich um das Publikum und verzauberten mit der Ballade „Baraye“ eines iranischen Musikers, zeitweise auf Englisch und Persisch.