Wo waren die letzten Toten wirklich verscharrt?

Rund 80 Jahre, nachdem Menschen aus vielen Ländern in Zwangsarbeits– oder Konzentrationslagern unvorstellbares Leid erfahren mussten, ist die Spurensuche noch lange nicht abgeschlossen. Die beiden Wissenschaftler des Landesdenkmalamts, Christian Bollacher und Attila Dézö, haben bei einem Abendseminar der Volkshochschule und des Vereins Initiative KZ–Gedenken in Spaichingen mittels vieler Bilder anschaulich gemacht, dass auch heute noch mit archäologischen Methoden wie Luftbildanalyse, Geophysik und Ausgrabungen Spuren dieser Lager gefunden werden können. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf den Wüstelagern, also den Außenlagern des KZ Natzweiler–Struthof, die vor allem auch im Bereich des heutigen Zollernalb–Kreises zur Gewinnung von Rohöl aus Ölschiefer von den Nazis angelegt worden waren.

Die Wissenschaftler berichteten, wie sie bei der Spurensuche vorgehen: Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Gedenkstätten sei sehr wichtig. Außerdem verfügt das Landesdenkmalamt über alliierte Luftbilder aus dem Jahren 1944 und 45, die mittels Computer in Deckung mit heutigen Luftansichten gebracht werden können.

Manchmal gibt es die Sicherung der Relikte, so wie im Eckerwald bei Schörzingen, manchmal nicht.

Manchmal aber stehen noch Trafohäuschen, manchmal haben Menschen sogar die Betonpfosten der Stacheldraht Einfassungen für ihre eigenen Garteneinfriedungen genutzt. Ein Bild, das besonders unter die Haut geht. Wenn ein Ort ausfindig gemacht wird, konnten auch Grabungen gemacht werden, wie in Dautmergen, denn auf dem dort jetzt stehenden Bauernhof — dort wo tausende Menschen krepierten — sicherten die Fachleute Wasserleitungen, Stücke von Stacheldraht, Sicherungen von Elektroleitungen, den Außendrähten und vieles mehr.

Die Wissenschaftler haben sich aber auch mit den Aufnahmen von Spaichingen beschäftigt. Hier gibt es, weil der Bereich des ehemaligen KZ in der Stadtmitte verschwunden sind, keine Möglichkeiten mehr unter der Erde verborgene Zeugnisse zu finden. Vor allem aber: Wo war das Massengrab der 30 von gut 100 KZ–Toten, die nicht im Krematorium verbrannt worden waren? Bisher war die Annahme, dass diese direkt an der Bahnlinie verscharrt worden waren. Und dann umgebettet wurden. Aber auf einer Aufnahme vom 10. April 1944, acht Tage bevor die Häftlinge auf den Todesmarsch getrieben wurden, ist davon keine Spur zu sehen.