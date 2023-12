WLV-Pokal-Kinderleichtathletik in der Stuttgarter SCHARRena

Die besten Vereins-Teams der Kreiskinderligen wetteiferten Ende November in der SCHARRena im Stuttgarter Neckarpark um den WLV-Pokal Kinderleichtathletik. Das war für unser Möhringer U10er Team mit Jule Sutter, Milan Grimm, Lian Akbary, Emilia Speichinger, Lotta Francesko, die Schwestern Charlotte und Henriette Zubrod und Marie Schelbert keine einfache Aufgabe, denn am Start war stark einzuschätzende Konkurrenz.

Eingestimmt wurde der Leichtathletiknachwuchs mit einem gemeinsamen WarmUp vor Wettkampfbeginn. Begeistert von der Atmosphäre in dieser großen Sportarena und etwas aufgeregt, startete unser Team in den Wettbewerb mit dem Medizinballstoßen. Hierbei war Milan am konstantesten und stieß den 1kg schweren Ball dreimal in Zone 6. Sprungstark trat Jule beim nachfolgenden Zonen-Weitsprung vom Reutherbrett in Erscheinung. Sie landete zweimal in Zone 10 und erkämpfte so wichtige Punkte für ihr Team. Beim 25m-Sprint durch zwei Lichtschranken demonstrierte Jule In schnellen 4,06 Sekunden erneut ihr Potential. Auch Lian und Henriette waren in 4,4 Sekunden schnell unterwegs. Als neuntbestes Team beendeten sie den Hoch-Weitsprung. Hierbei übersprangen Jule, Lian, Milan, Lotta, Charlotte jeweils die 90cm hohe Stange aus 10m frontalem Anlauf und beidbeiniger Landung auf der Matte.

Zur abschließenden Hindernis-Sprint-Staffel als Höhepunkt des KiLA-Mehrkampfes, wurde es nochmal richtig laut in der SCHARRena, durch lautstarkes Anfeuern aus dem Publikum. Auch diese Disziplin meisterten die Möhringer mit Bravour und landeten auf Platz 5, gemeinsam mit neun weiteren Teams.

Überraschungsgast, bei der mit Spannung erwarteten Siegerehrung, war die U20 Europameisterin im Siebenkampf, Sandrina Sprengel. Sie berichtete von ihrer bisherigen sportlichen Laufbahn und gab den jungen Sportlern einige Tipps mit auf den Weg. Am wichtigsten aber seien Freude und Begeisterung für die Leichtathletik - so ihr Fazit.

Und dann war es endlich soweit, die Platzierungen wurden in umgekehrter Reihenfolge verkündet, bis die Sieger feststanden. Mit erreichten 67 Ranglistenpunkten belegte das Möhringer KiLA-Team einen beachtlichen 15 Platz von 28 teilnehmenden Mannschaften. Den Pokal durfte das starke Team des SSV ULM 1846 (6 RLP) mit nach Hause nehmen, die so gut wie alle Wettbewerbe dominierten, gefolgt vom TSV Undingen (19 RLP) und dem VfL Waiblingen (26 RLP).