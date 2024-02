Theateraufführung an der Gemeinschaftsschule Aldingen dreht sich um Freundschaft, Respekt und Achtung, Vorurteile, Ehre und Fremdenfeindlichkeit. „Ensemble Radiks“ war in der Erich-Fischer Halle zu Gast und stellte ihr Stück „Wir waren mal Freunde“ den siebten und den achten Klassen vor. Die beiden Schauspieler ließen die circa 150 Schüler und Schülerinnen aufmerksam einer Geschichte um Freundschaft und Liebe in einer Welt voller unterschiedlicher kultureller Anschauungen folgen, die thematisch aktueller nicht sein könnte. Welche Vorurteile und Ängste kommen in der Lebenswelt der Jugendlichen vor? Schlagworte wie Ehre und Stolz werden aufgegriffen, Toleranz und Selbst-Vertrauen spielen eine Rolle. In einer sehr lebendigen und kurzweiligen Art wurden Denkanstöße vermittelt, ohne jedoch den Zeigefinger zu erheben. Interessiert stellten die Schülerinnen und Schüler im anschließenden Austausch mit den Protagonisten Fragen über das Stück und das Schauspieler-Dasein. Wahrscheinlich sieht nicht jeder die angesprochenen Themenbereiche genau gleich, aber genau darum geht es: Sich austauschen zu können, darüber nachzudenken und zu überlegen, wie man ein gelingendes Miteinander gestalten kann.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.