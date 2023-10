„Wir für Sie“ hält Jahreshauptversammlung ab

Äußerst erfreulich stellte sich die Arbeit des Nachbarschaftshilfevereins „Wir für Sie“ bei der Jahreshauptversammlung dar. 8297 Einsatzstunden haben Helfer im Jahr 2022 für den Verein geleistet. Die Stundenleistung ist gegenüber dem Jahr 2019 nahezu verdoppelt worden. Weitere 573 Stunden haben die Einsatzleiterinnen erbracht. Was praktisch bedeutet, dass das Angebot des Vereins gut und gerne angenommen wird.

Doch nicht nur mit Hilfsangeboten tritt „Wir für Sie“ in Erscheinung, sondern auch mit geselligen Mittagessens- und Kaffeetreffen. Weitere Bekanntheit erlangt der Verein durch die organisierten Vorträge und Schulungsangebote. Da werden Senioren durch die Kriminalpolizei für das Thema Betrugsmaschen sensibilisiert. Da halten Mitarbeiter des DRK Erste Hilfe Schulungen. Oder es gibt einen Vortrag zum Thema Demenz, so erst kürzlich in der Ostbaarhalle in Seitingen-Oberflacht.

455 Mitglieder, sowie die Mitgliedschaft der Gemeinden, die dem Verein angehören, bescheren der Organisation stabile Einnahmen und somit ein solides finanzielles Fundament. Die Vereinsarbeit lebt vordergründig vom unermüdlichen Engagement der Einsatzleiterinnen und der Helfer. So war es Monika Fuchs aus Seitingen-Oberflacht, die den geselligen Mittagstisch ins Leben gerufen hat.

Auch konnte sich die Vereinsleitung im vergangenen Jahr über den Zugang von Tina Streicher freuen, die als Einsatzleiterin für Durchhausen tätig ist. Im Hintergrund koordiniert Geschäftsführerin Julia Mink die Abläufe und Claudia Schorpp als Buchhalterin hat die Finanzen im Blick. Ihre Arbeit wurde von Kassenprüfer Bernhard Flad als sehr professionell und in jeder Hinsicht korrekt bezeichnet.

Für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr bedankte sich der Vorsitzende Simon Axt bei den Ehrenamtlichen mit einem Präsent. Dem Nachbarschaftshilfeverein „Wir für Sie“ gehören die Gemeinden Möhringen, Eßlingen, Talheim, Gunningen, Durchhausen, Seitingen-Oberflacht, Hausen ob Verena und Rietheim-Weilheim an. Das Angebot umfasst niederschwellige Hilfsangebote für Senioren und Familien.