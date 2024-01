Weihnachten ist vorbei und nach Dreikönig gilt für die meisten Haushalte: Der Christbaum muss raus! Dazu sind in der kommenden Woche die Grünschnittstellen im Landkreis Tuttlingen geöffnet. Und es gibt auch einige Sammelaktionen für Weihnachtsbäume.

Wie das Landratsamt mitteilt, sind alle Grünschnittannahmestellen sowie die reinen Grünguthöfe im Landkreis Tuttlingen am Samstag, 13. Januar 2024, geöffnet. Die Bäume können wie Grünschnitt abgegeben werden. Nur so sei eine Verwertung gewährleistet, heißt es weiter. Und: „Es ist darauf zu achten, dass der Baum völlig vom Schmuck befreit ist. Lametta und sonstiger Baumschmuck kann nicht kompostiert werden.“

Abgabestellen und Sammelaktionen

Nach dem 13. Januar können die Christbäume dann nur noch an den Wertstoffhöfen in Aldingen, Geisingen, Mühlheim, Tuttlingen und Wehingen abgegeben werden. Erst ab dem 13. März sind die Grünschnitt-Annahmestellen in allen Gemeinden des Landkreises wieder regelmäßig samstags geöffnet.

Das Amt für Abfallwirtschaft und Deponien weist zudem darauf hin, dass sich ab sofort der Öffnungstag am Wertstoffhof Geisingen ändert. Künftig ist Geisingen im Winter nicht mehr montags und samstags, sondern donnerstags und samstags geöffnet. Erster Öffnungstag 2024 ist am Donnerstag, 11. Januar, von 15 bis 18 Uhr. An der Öffnungszeit am Samstag (14 bis 17 Uhr) ändert sich nichts.

Neben den Grünschnittstellen bieten einige Vereine und Initiativen im Kreis auch gesonderte Sammlungen von Weihnachtsbäumen an. In der Tuttlinger Kernstadt zum Beispiel übernimmt der Förderverein der Auferstehungskirche „FAKT“ das Einsammeln der ausgedienten Christbäume. Am Samstag, 13. Januar, sind Mitarbeiter zwischen 9 und 14 Uhr unterwegs. Bäume, die bis dahin schmucklos am Straßenrand liegen, werden eingesammelt. Wer feststellt, dass sein Baum übersehen wurde, kann das am Telefon unter 0152/54298023 melden. Das Team des Fördervereins rückt dann noch einmal aus. Nicht angefahren werden die Möhringer Vorstadt, Nendingen, Möhringen und Wurmlingen, weil es dort eigene Aktionen gibt.

Auch in Spaichingen ist eine Aktion der evangelischen Jugend für Samstag angekündigt. Details werden noch bekannt gegeben.