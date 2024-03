White Eagle rocken die Talheimer Festhalle

Einladung zur Party mit White Eagle in der Talheimer Festhalle. Mehr als diese Ankündigung war nicht nötig um die Halle der Gemeinde zum Beben zu bringen. Hallenöffnung um 19.30 Uhr, eine Stunde später war sie bereits voll und die Stimmung war riesig. „30 plus 1“ Jahre, so lange besteht die Cover Band nun schon. Mit Seppi Hauser aus Gunningen, Harry Zepf aus Rietheim, Udo Schorpp und Jörg Zepf aus Durchhausen, sowie Alexander Simmerer aus Talheim sind die Musiker sozusagen Nachbarn. Man kennt sich, viele der Party-Besucher haben persönliche Beziehungen zu „den Jungs“. So zum Beispiel auch Marius Immer, der die Party für den Turnverein Talheim organisiert hat. Mit ihrem breit aufgestellten Repertoire spricht die Band beinahe alle Altersklassen an, die am Samstagabend in der Talheimer Festhalle waren. So ist es nicht verwunderlich, dass sich von 1960er bis hin zu 2005er Jahrgängen „Eagle-Fans“ treffen und gemeinsam feiern. Sie haben den „Wellerman“ genauso drauf, wie „Another brick in the wall“. Sie überzeugen mit Rock and Roll-Medleys ebenso wie mit Rock und 80er Titeln. Jung und Alt ist mit einem Medley von Queen-Titeln gleichermaßen zu begeistern. Dabei war es für Marius Immer, als Hauptorganisator der Abends, nicht ganz einfach, den Auftritt zu realisieren. Seit einigen Jahren treten die „White Eagle“ konsequent nur noch zu zehn Terminen pro Jahr auf. „Wir wollen es nicht mehr ganz so professionell wie früher, dafür aber auch nicht mehr ganz so anstrengend wie früher“, war von Udo Schorpp auf Anfrage zu erfahren. Für den TV Talheim stellt der Party-Abend eine „Win-Win-Situation“ dar. In der Gemeinde fand ein Event statt, das gefeiert wird und der Erlös des Abends kommt der Jugendarbeit des Vereins zugute. Für die Bewirtung der Gäste konnte Marius Immer Helfer finden, die den Getränkeausschank übernahmen. Vor der Halle stand „Floers Foodtruck“. Die Betreiber Anja und Kevin Überall aus Immendingen bereiten Flammkuchen in unterschiedlichen Varianten zu. Ein Angebot, das die Gäste überzeugte, so dass die Betreiber alle Hände voll zu tun hatten.

