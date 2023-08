Western Flohmarkt bereitet den Besuchern große Freude

Die Spaichinger Westernfreunde hatten zum Flohmarkt eingeladen und so hatten sich am Sonntag, 13. August, eine ganze Reihe Anbieter eingefunden. Verkauft wurde von Literatur, Kleidung mit historischem Schnitt, Lederwaren, Holzarbeiten, Schmuck über Tonkunst bis zum Hirschgeweih und Suppentopf und vieles, vieles mehr, einfach das, was Freude macht und sich mit dem Thema Western, Country, und historischem in Einklang bringen lässt.

Die Angebote fanden teilweise vor den Zelten statt, in welchen Teilnehmer des diesjährigen Lagers bereits übernachtet hatten. Auch auf eigens mitgebrachten Tischen wurden die Waren feilgeboten und so mancher Gegenstand wechselte den Besitzer. Besonderer Augenfang dürften in diesem Jahr die Stände einiger fröhlicher Damen gewesen sein. An diesen wurden edle Kleider mit historisch korrektem Schnitt angeboten.

Bereits am Samstag, 19. August, geht es bei den Westernfreunden mit einem Tag der offenen Tür und Kinderferienprogramm weiter. Gäste und Interessierte sind eingeladen, „Zur Dörre“ in Spaichingen reinzuschauen und gerne auch mitzumachen. Getränke und Speisen vom Grillrost, sowie Kaffee und Kuchen sind selbstverständlich im Angebot. Nach dem Kinderferienprogramm gibt es ab 17 Uhr Live–Musik im Country– und Westernstil bei freiem Eintritt. Gefeiert wird bis in den späten Abend. Weitere Informationen auch auf www.western–club–spaichingen.de zu finden.