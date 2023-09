Wenn Retter selber Retter brauchen

Insbesondere bei Brandeinsätzen kommt auf unsere Atemschutzgeräteträger ein besonderes Maß an Verantwortung zu. Sie sind diejenigen, die Menschen aus brennenden Objekten retten und Feuer löschen. Aber was passiert eigentlich, wenn sie selbst in eine Notsituation geraten?

Für den Fall eines Atemschutznotfalls ist bei jedem Einsatz ein vollständig ausgerüsteter Sicherungstrupp in Bereitschaft. Dieser steht meist nur unweit vom Zugang zur Einsatzörtlichkeit, um im Notfall schnell reagieren zu können– so die Ausbilder.

Damit bei Atemschutznotfällen eine schnelle Rettung durchgeführt werden kann, muss viel geübt und trainiert werden. Unter Anleitung von den erfahrenen Ausbildern Klaus Hermann und Jordan Sattler wurden die Atemschutzgeräteträger aus dem gesamtem Landkreis Tuttlingen mit dem neusten Wissen zum Thema Atemschutznotfälle im Ausbildungszentrum–Atemschutz geschult.

Nach der Theorie–Einweisung zum Thema Sicherungstrupp ging es ans praktische Üben. In zahlreichen Übungen und an verschiedenen Aufgaben–Stationen wurden die sehr gut vorbereiteten Szenarien durchgespielt und die lebensrettende Handgriffe geübt und verfestigt.

Das gemeinsame Feedback der Teilnehmer lautete am Ende des Tages: „Wir hoffen, dass es nie zu einer Notsituation kommen wird aber wenn sind wir jetzt bestens vorbereitet.“

Die Ausbilder überreichten das Seminar–Zertifikat an Aaron Barthelmes (Emmingen–Liptingen), Marcus Sturm (Gutmadingen), Fabian Bürg (Gunningen), Marcel Mink, Jon Mink (Ippingen), Melina Vosseler (Weilheim), Julian Reiser, Janis Welte (Seitingen–Oberflacht), Jason Pekarik, Max Mattes (Spaichingen), Martin Mair, Marco Kotte (Wehingen) und Pirmin Rudolf (Fridingen).