Wenn die Kleinsten sich um die „Stadtputzete“ kümmern

Im Rahmen der Spaichinger Kehrwoche möchte auch der Kindergarten St. Raphael einen Teil zur „Stadtputzete“ beitragen.ewaffnet mit Müllbeuteln und Handschuhen zog die Gruppe der 4 - 5 Jährigen „Erfinder“ am 19.03.2024 mit drei von Ihren Erzieherinnen los um allerei Unrat und Müll zu sammeln und danach richtig zu entsorgen. Dabei stießen die Kids auf viele leere Verpackungen, Flaschen und noch einiges mehr. Natürlich haben die Erzieherinnen den Kindern dabei auch erklärt, warum es wichtig ist, den Müll nicht einfach in die Natur zu werfen, sondern in den dafür vorgesehenen Mülleimern zu entsorgen. Es war schön zu sehen, mit wieviel Eifer und Freude die Kids dabei waren - eine tolle Aktion, bei der nicht nur unsere Straßen wieder sauber gemacht wurden, sondern auch noch viel Lehrreiches mit nach Hause genommen werden konnte.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.