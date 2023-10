Weltkindertag 2023 in Tuttlingen

Am 20. September wurde bundesweit der Weltkindertag unter dem Motto „Jedes Kind braucht eine Zukunft!“ gefeiert. In einer gemeinsamen Initiative von youngcaritas und dem Kinderfonds Hütchen der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau, sowie der Jugendkunstschule ZEBRA wurde dieser Tag auch in Tuttlingen zu einem besonderen Erlebnis für die jüngsten Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt.

Auf dem Marktplatz hatten die Kinder zahlreicher örtlicher Kindergärten und Grundschulen Gelegenheit, ihre künstlerischen Talente frei zu entfalten. Mit Pinseln und Farben gewappnet, kreierten sie ihre eigenen Fahnen. Dafür umzeichneten sie ihre eigenen Schatten in verschiedenen Posen und füllten diese anschließend mit bunten Mustern aus. Ebenfalls standen ihnen aus Holz gestanzte Blumen zur Verfügung, die sie nach Herzenslust bemalen konnten.

Während die Kinder ihre selbst gestalteten Blumen mit nach Hause nehmen konnten, wehen ihre Fahnen seit Mittwoch, 27. September, in der Tuttlinger Innenstadt, wo sie für alle Passanten und Passantinnen öffentlich zugänglich sind.

Anlässlich des Weltkindertags finden bundesweit zahlreiche Demonstrationen, Feste und Veranstaltungen statt, die auf die Situation der Kinder aufmerksam machen, die sich für eine gerechtere sowie lebenswerte Zukunft für sie einsetzen.

Chancengleichheit und Minderung von Kinderarmut für alle Kinder und Jugendliche im Landkreis Tuttlingen ist auch das Ziel des Kinderfons Hütchen, welcher von der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau gegründet wurde. Weitere Informationen zu diesem unter: www.kinderfonds-huetchen.de“