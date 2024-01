Wellendingen

Schlagernacht mit Anita Hofmann und Hansy Vogt abgesagt

Die Schlagernacht am Samstag, 13. Januar, in der Neuwieshalle in Wellendingen, wo unter anderem Anita Hofmann und Hansy Vogt aufgetreten wären, wird abgesagt.

