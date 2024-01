Wellendingen ist am Wochenende das Zentrum des Brauchtums, der Tradition und der schwäbisch-alemannischen Fasnet geworden. Mehr als 4000 Hästräger plus Lumpenkapellen, Musikkapellen, Schalmeien und Guggenmusiken dazu viele bunte Hästräger sind beim knapp zweistündigen Umzug am Sonntag durch die Straßen des Ortes gezogen. Im Bild zu sehen ist die Narrenzunft Möhringen (Foto: Bartler-Team).

Viele Narrenzünfte waren gekommen, um gemeinsam zu feiern und ihre Begeisterung für das Brauchtum in der „fünften Jahreszeit“ zu zeigen. Ein schier unendlicher bunter Lindwurm war es, der Tausende von kleinen und großen Zuschauern begeisterte und das Narrentreffen zu einem einzigartigen Erlebnis für alle Beteiligten machte.