Weihnachtskonzert mit Dos Mundos im Kulturhaus

Bis auf den letzten Platz war das Kulturhaus im Bürgerpark Tuttlingen besetzt als das Gesangensemble „Dos Mundos“ ihr diesjähriges Weihnachtsprogramm vorstellten. Erstmals öffnete das Kulturhaus auch im Winter und zeigt sich weihnachtlich geschmückt

Seit über zehn Jahren verknüpfen Dos Mundos zur Weihnachtszeit mediterrane Urlaubsgefühle mit stimmungsvollen Winterliedern. Jedes Jahr gibt es eine Konzertreihe, die regelmäßig über 1.000 Fans lockt.

Zentrales Thema ist der Frieden, beziehungsweise die weihnachtliche Friedensbotschaft. Eine Sehnsucht, die sicher derzeit die allermeisten Menschen teilen. Gesungen wurde in vielen Sprachen - neben Spanisch, Deutsch und Englisch dieses Mal auch Gälisch/Irisch und Französisch. Es wurden tolle, teilweise anrührende Geschichten rund um die besinnliche Zeit erzählt. Die Songs machten Lust darauf, Weihnachten vielleicht auch mal in anderen Ländern zu erleben. Auch in diesem Jahr wurde „Dos Mundos“ von der aus Cork/Irland stammenden Singer-/ Songwriterin Lynda Cullen unterstützt. Sie eröffnete mit einem traditionellen Weihnachtslied aus den USA „Who comes this nigth“ das Weihnachtskonzert . So kommt zu den spanischen und deutschen Liedern auch noch die keltische Weihnachtskultur dazu. Sänger und Komponist Paddy Brohammer hatte ein nachdenkliches und kritisches Lied komponiert mit dem Titel „Gloria 2,0“. Es setzt sich mit der Moderne von Instagram Facebook und WhatsApp auseinander. Ganz im Gegensatz dazu das feurige und im latinen Rhythmus mit Schlagwerk und voller Inbrunst gesungene „Yo quisiera - Mit dabei waren auch wieder die beiden Dos Mundos Töchter Anna-Noelia (Gesang) und Lia-Salomé (Gesang/Geige). Die beiden Teenager waren schon als kleine Kinder mit auf der Bühne und sind inzwischen zu routinierten Musikerinnen gewachsen. Lang anhaltender Beifall und mehrmalige Zugaben beendeten den schönen vorweihnachtlichen Abend.