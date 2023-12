Weihnachtsfeier des VdK Ortsverbands Trossingen im Lindesaal

Großen Anklang fand die diesjährige Weihnachtsfeier des VdK Ortsverbands Trossingen am Samstag, 9. Dezember, im Festsaal des Gasthauses Linde.

Zahlreiche Mitglieder und Gäste verfolgten ein abwechslungsreiches Programm aus Weihnachtsliedern, Ehrungen, Bingo-Spiel mit verschiedenen Preisen, Weihnachtsgeschichte sowie Kaffee und Kuchen. Der Höhepunkt des geselligen Nachmittags war ein kleines Konzert der Sängerin Larissa Müller aus Herrenzimmern, die auch die Weihnachtsfeier musikalisch begleitete.

Der 1. Vorsitzende Helmut Limburger überreichte im feierlichen Rahmen Urkunden für langjährige Mitgliedschaften im Sozialverband VdK an Frau Kolb und Herrn Papenfuss und dankte den Vorständen Yvonne Tanja Walther, Nina Furic, Lydia Jäger und Angelika Peter für ihre engagierte Mitarbeit im Jahresverlauf.

Auch wurde das Jahresprogramm für das kommende Jahr 2024 vorgestellt. Immer mehr Menschen suchen Rat und Unterstützung beim VdK in Sachen Sozialrecht, Pflege und Schwerbehinderung. In diesem Zusammenhang wurde an das Angebot der VdK Sprechstunde (Sozialverwaltung) im Rathaus Trossingen an jedem ersten Donnerstag des Monats von 17 bis 18 Uhr erinnert. (Helmut Limburger)