Weihnachtsfeier des Sozialverbandes VdK OV Immendingen

Unser Vorsitzender Rupert Engesser eröffnete am 10. Dezember unsere diesjährige Weihnachtsfeier unter dem Motto „Frieden“. Er begrüßte alle anwesenden Mitglieder und Freunde des VdK-OV Immendingen.

Ein besonderer Gruß galt dem Bürgermeister Herrn Manuel Stärk aus Immendingen, aber auch unseren Bezirksverbandsvorsitzenden Herrn Ernst Schilling mit Gattin, sowie Frau Kathrin Götze Amtsleiterin vom Versorgungsamt Tuttlingen mit Gatten. Weitere Grußworte gingen an den Kreisverbandsvorsitzenden VS-Villingen Herrn Manfred Brendel, stellvertretend für die Vorsitzende des Ortsverbandes VS-Villingen Frau Kerstin Huber-Ludwig, Herrn Ralf Huber.

Weitere Grußworte an den Kreisvorsitzenden aus Konstanz Herrn Manfred Flegler mit Gattin. Ein herzlicher Weihnachtsgruß ging auch an Frau Brigitte Wagner mit Gatten vom Ortsverband Bräunlingen und natürlich auch an unseren stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Herrn Kurt Metzger sowie Frau Christine Denzel vom Akkordeonverein Immendingen, welche uns am Klavier mit weihnachtlicher Musik begleitete. Genannte Ehrengäste überbrachten weihnachtliche Grußworte ihrer Verbandsstufen und Ämter.

Im weiteren Rahmenprogramm trugen Rupert Engesser, Frau Monika Engesser, Hans-Jürgen Ohmke, Gisela Ohmke einige Gedichte und Verse zum Thema Frieden in der Weihnachtszeit vor. Bei Kaffee und Kuchen kam eine weihnachtliche Atmosphäre auf. Am späten Nachmittag beendete Rupert Engesser die Veranstaltung und lud alle anwesenden Gäste noch zu einem Vesper ein.

Wir möchten uns bei allen Helfern, die es ermöglichten, dieses Weihnachtsfest zu gestalten, recht herzlich bedanken. Für die vielen Kuchenspenden einiger Mitglieder ebenfalls ein großes Dankeschön. So wird der Slogan „Gemeinsam statt Einsam“ in unserem Ortsverband gelebt. Danke an alle Mitglieder.