Weihnachtsfeier der Stadtverwaltung Mühlheim

Zum ersten Mal seit vier Jahren konnte die Weihnachtsfeier der Stadtverwaltung wieder in der frisch sanierten Mensa unserer Realschule ausgerichtet werden. Der Personalrat um Bernhard Hagen, Nicole Friedrich und Gabriele Grathwohl haben mit Unterstützung fleißiger Helfer aus allen Verwaltungsbereichen die Mensa festlich dekoriert. Bernhard Hagen hat nicht nur eine leckere Suppe gekocht, sondern auch für die große Schar an aktiven und sich im Ruhestand befindlichen Kollegen gekonnt den selbst gebauten Großgrill bedient. Es gab eine reichliche Auswahl an selbst gemachten Salaten, selbst gebackenem Brot und leckeren Nachtischen.

Zuvor durfte Gabriele Grathwohl und Bürgermeister Jörg Kaltenbach auch im Namen von Ortsvorsteher Emil Buschle sowie des Gemeinde- und Ortschaftsrates verdienten Mitarbeiterinnen zu ihren Dienstjubiläen gratulieren und den Dank für die geleistete Arbeit im zu Ende gehenden Jahr aussprechen.

Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Katharina Hof und Frederike Beck geehrt. Beide arbeiten im kommunalen Kindergarten in Stetten.

Ingeborg Pfeiffer arbeitet bereits seit zwanzig Jahren für die Stadtverwaltung. Die Aussegnungshalle auf dem Mühlheimer Friedhof ist bei ihr in besten Händen. Ingeborg Pfeiffer hat stets ein waches Auge auf den gesamten Friedhof und identifiziert sich in besonders starker Weise mit ihrem sensiblem Arbeitsumfeld.

Bereits 25 Jahre verstärkt Nikolaj Drozzinin das Team unseres Bauhofes. Stets fleißig, hilfsbereit und mit einem verschmitzten Lächeln, kennen und schätzen ihn die Bürgerschaft. Brigitte Schwarz wurde als Erzieherin des Stettener Kindergartens mit Ablauf der Freistellungsphase der Altersteilzeit in den Ruhestand verabschiedet. Auch während der Freistellung hielten die Kolleginnen und die Stadtverwaltung stets den Kontakt und freuen sich, dass Brigitte Schwarz zum Jahresbeginn als Neuruheständlerin in geringfügiger Beschäftigungsform wieder im Kindergarten mitarbeitet.

Wir danken allen Jubilaren für ihre wertvolle Arbeit zum Wohle unserer Stadt. Zudem wünschen wir weiterhin viel Freude bei der Arbeit, alles Gute für die beruflichen wie privaten Zukunftspläne sowie noch möglichst viele weitere gemeinsame Jahre bei der Stadtverwaltung.