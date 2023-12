Weihnachtlicher Geldsegen für die Schillerschule

Gemütlich in der Leseecke Harry Potter oder Gregs Tagebuch lesen - dieser Wunsch wird den Schülerinnen und Schülern der Werkrealschule Schillerschule wohl schon sehr bald erfüllt werden. Schulleiter Dominik Gross und sein Kollegium haben sich mit ihrem Herzensprojekt nach einer Neugestaltung der Schulbücherei an die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar-Stiftung gewendet und 2.000 Euro erhalten. Herr Gross pflegt bereits eine langjährige Bindung zur Schule, beginnend mit einem mehrwöchigem Praktikum im Jahr 2010, worüber er über die Jahre bis zum Schulleiter aufsteigen konnte. Dadurch weiß er genau, woran es seinen Schülerinnen und Schülern fehlt und wo es Defizite gibt. Besonders in der heruntergekommenen Schulbücherei fehlt es an aktuellen Büchern und ausreichend Sitzmöglichkeiten, wie zum Beispiel Lese-Sofas oder Sitzsäcke. Gerade die letzten Jahre, die durch die Corona-Pandemie geprägt waren, beeinträchtigten die Leseförderung der Schülerinnen und Schüler sehr. Durch die Neugestaltung und zusätzlichen Öffnungszeiten der Schulbücherei am Nachmittag soll der Ansporn zum Lesen wieder neu geschaffen werden.

„Eine Schule, welche sich außergewöhnlich fürsorglich um ihre Schülerinnen und Schüler kümmert“, so beschreibt Susanne Herrmann, Leiterin des Rechnungswesens der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG und Verwalterin der Stiftungsgelder der Stiftung die WRS Schillerschule in Tuttlingen. Ganz besonders die Begleitung der Kinder und Jugendlichen auf dem Weg in die Berufsausbildung, beispielsweise durch eigene kleine Ausbildungsmessen im Klassenzimmer oder individuelle Praktika überzeugen Frau Herrmann bei der Entscheidung über den Stiftungsempfänger.

Bei der Spendenscheckübergabe der 2.000 Euro am 5. Dezember lernten sich alle Beteiligten persönlich kennen. Dabei gab es einen regen Austausch seitens des Stiftungsvorstands und Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar Herrn Findeklee, Herrn Krall der Direktor des Private Banking, Frau Herrmann und den beiden Vertretern der Schule Herrn Gross sowie der Sekretärin Frau Zepf. Der Konsens aller: Die Wichtigkeit der Fördergelder für die WRS Schillerschule und das besondere Engagement der Lehrerinnen und Lehrer.

Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar-Stiftung wurde 1997 ins Leben gerufen und hat seitdem 60.000 Euro an 30 Projekte vergeben.