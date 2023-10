Wehinger Chor probt im Kloster Heiligkreuztal fürs Konzert

Zu ihrem Probenwochenende starteten die Sängerinnen und Sänger der (WO)Menvoices am 22. September ins Tagungshaus des Klosters Heiligkreuztal. Eine kleine Gruppe fuhr in Fahrgemeinschaften am Nachmittag los und machte einen kurzen Stopp in Schwenningen am Heuberg, um den Strohpark zu besichtigen. In Heiligkreuztal angekommen, wurden die Zimmer bezogen und noch ein kleiner Spaziergang ins Häussler Backdorf unternommen. Nach ausgiebigem Abendessen und einem gemütlichen Hock hatten sich dann die Chormitglieder in die ehemaligen Klosterzellen zur Nachtruhe zurückgezogen. Am nächsten Morgen begannen die Chorproben.

Unter Leitung unserer Dirigentin Gergana wurde von 9 bis 18 Uhr fleißig an unserem Liedgut für unser anstehendes Konzert „Wir im Süden“ gefeilt. Natürlich war für das leibliche Wohl zwischendurch bestens gesorgt und so konnten wir abends zufrieden auf den Probenverlauf zurückblicken. Zum Tagesausklang versammelten sich alle wieder zu einem gemütlichen Beisammensein, wo viel gelacht, gesungen und sogar das Tanzbein geschwungen wurde. Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen wurde nochmals intensiv geprobt und so sind wir gut für die kommenden Auftritte und unser Konzert am 21. Oktober gerüstet. Nach dem Mittagessen wurden dann die Koffer wieder gepackt und die Heimreise angetreten.

Der Chor ist für das anstehende Konzert hochmotiviert und wird gemeinsam mit dem (WO)Menvoices Projekt- Kinderchor sowie den Gastchören GV Bubsheim, dem Projektchor Fridingen und dem Tuttlinger Chor Cantutti ein abwechslungsreiches Programm mit Gesang und Show-Tanz Einlagen des TV Spaichingen in der Schlossberghalle Wehingen anbieten. Eintrittskarten sind bei der Kreissparkasse Wehingen sowie auf dem Rathaus Wehingen erhältich.