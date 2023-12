Eher spärlich besetzt ist die Besucherzone in der Wehinger Schlossberghalle, als dort der Gemeinderat tagt. Dabei ist die Liste der Tagesordnungspunkte lang, und es geht um Schulden, Haushalt - und das Gesicht des Ortes.

Nachdem der erste Punkt, die Neuanschaffung eines Nutzfahrzeuges, abgesegnet war, ging es gleich ans Eingemachte. Eine Gemeindegrundstück an der Deilinger Straße 11 soll an den privaten Investor Zehner, CEO des gleichnamigen Bauunternehmens, zu einem Grundstückspreis von 90 Euro pro Quadratmeter veräußert werden. An dieser Stelle soll ein Sechsfamilienhaus mit Zweiraumwohnungen entstehen. Zu jeder Wohnung soll außerdem ein Tiefgaragenplatz gehören.

Bauvorhaben genehmigt - mit einer Gegenstimme

Obwohl das Bauvorhaben mit nur einer Gegenstimme bewilligt wurde, gab es dennoch einiges an Kritik und der Preis musste nachgebessert werden. So gab es etwa von Seiten der CDU den Einwand, dass das geplante Flachdach optisch nicht in die Umgebung passe, und man auch generell mal über Bauvorgaben reden müsse. „Sonst haben wir irgendwann Häuser mit roten oder blauen Fassaden, das will doch keiner“, so Gemeinderat Josef Mayer.

Der Preis musste auf Hinweis von Sabine Reger (Wehinger Liste) nachgebessert werden. Bürgermeister Gerhard Reichegger hatte mit 90 Euro versehentlich einen falschen Bodenrichtwert zugrunde gelegt. Der reale Preis ist 5 Euro höher. Die Beschlussvorlage wurde entsprechend geändert.

Reger hatte jedoch noch weitere Einwände, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Sitzung zogen. In diesem Fall beanstandete sie, dass ein Stellplatz pro Wohnung zu wenig sei: „Was ist denn, wenn Besuch kommt?“, fragte sie.

Viel Kritik von Gemeinderätin Reger

Um Parkplätze ging es auch als es um den Bauabschnitt 1C im Sanierungsgebiet Ortsmitte II an der Gosheimer Straße. Hier will die Gemeinde das Grundstück begradigen und einen Weg erweitern. Dafür fallen auf dem angrenzenden Edeka Parkplatz fünf Plätze weg, die an anderer Stelle jedoch ersetzt werden.

Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis Reichegger Gemeinderätin Reger immer wieder mit einer Engelsgeduld den Sachverhalt erklärte. Sie habe sich alle Unterlagen angesehen, könne aber immer nur neun statt elf Parkplätze auf dem Plan erkennen. Zwinkernd antwortete Bürgermeister Reichegger: „Sie müssen die nicht nur lesen, sondern auch verstehen.“

Für Sabine Reger war der Fall damit jedoch noch nicht erledigt und sie verwies immer wieder auf Beschlüsse, die in der Vergangenheit nicht umgesetzt worden seien. Obwohl alle Einwände durch die Verwaltung entkräftet werden konnten, stellte sie den Antrag, die Entscheidung zu vertagen, was einstimmig abgelehnt wurde.

Wehingen finanziell gut aufgestellt

Freudig gab Verbandskämmerer Armin Sauter in der anschließenden Vorstellung des Haushaltes 2024 bekannt, dass Wehingen ab Mitte nächsten Jahres schuldenfrei sein werde: „Das wird etwa Mitte Juni sein,“ ergänzte der Bürgermeister: „Das feiern wir dann mit einem Glas Sekt.“

Doch zunächst ging es um harte Fakten. So informierte Sauter den Rat, dass der Haushalt ’24 mit einem Minus von 384.000 Euro schließe, aber zur Deckung ausreichend Rücklagen vorhanden seien: „Die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland ist allgemein schwierig. Fachkräftemangel, Rückgang des Bruttosozialproduktes etcetera wirkt sich auch auf die Gemeinden aus“, erklärte Sauter.

Doch trotz allgemeiner Rezession blicke man positiv in die Zukunft: „Man spürt auch in den umliegenden Gemeinden ein Rückgang der Steuereinnahmen. Aber wird sind gut aufgestellt. Wir haben eine hohe Steuerkraftsumme für eine so kleine Gemeinde. Ich hoffe auch für die Zukunft auf eine starke Wirtschaftskraft. Nicht umsonst erweitern wir das Gewerbegebiet.“

Unterbrochen wurde der Vortrag von Sauter immer wieder von Sabine Reger, die einzelne Posten hinterfragte. So bemängelte sie etwa die Kosten für den geplanten Container-Kindergarten, weil sie eine Bedarfsanalyse vermisste, und verlangte die Verlagerung des Projektes an den Kindergartenausschuss, was bis auf ihre Stimme abgelehnt wurde.

Verständnisloses Kopfschütteln erntete sie, als sie dann noch nachfragte, was ein Inflationsausgleich sei und ob der auf Freiwilligkeit basiere. Reichegger erklärte, dass dieser Teil der Tarifverträge für den öffentlichen Dienst sei und daher im Haushalt bei den Personalkosten berücksichtigt werden müsse.

Solarenergie über Knochenfund

Interessant wurde es an diesem Nachmittag noch einmal, als es um ein Flurstück mit der Bezeichnung Nr. 1901/1 ging, das der Gemeinde gehört. Es grenzt an den Besitz von Jörg und Linda Klaiber. Diese möchten nun genanntes Gelände von der Gemeinde zu einem Zins von 300 Euro pro Jahr pachten, um dort eine Photovoltaik-Anlage zu bauen.

Was jetzt erst bekannt wurde, da allen Beteiligten Stillschweigen auferlegt war, ist, dass auf dem gesamten Gelände Knochenfunde aus dem 8. Jahrhundert gemacht wurden. Die Denkmalbehörde wurde bereits Mitte letzten Jahres involviert und hält den Fund für nicht so wichtig, dass er zeitnah freigelegt werden müsste.

Gleichzeitig würden sie das Solarprojekt jedoch begrüßen, da keine Betonfundamente oder schwere Erdbewegungen nötig sind. So wären quasi die Funde für die nächsten 30 Jahre geschützt. Klaiber erklärte, dass es bereits erste Kontakte zu potenziellen Abnehmern gebe. Er nannte in diesem Zusammenhang „Zerspanungstechnik Rees“.

Weg frei für Photovoltaikanlage

Im Rat löste der Antrag eher Uneinigkeit aus. So stellte etwa Sabine Sefrin von den Freien Wählern die Frage, warum die Gemeinde nicht selbst dort eine PV-Anlage betreibe. Andere wiesen darauf hin, dass auch der Wirtschaftsverband Heuberg plane eine eigene Anlage zu betreiben.

Klaiber erklärte jedoch, dass er auch mit dem Verband bereits gesprochen habe, dem er selbst angehöre, dieser aber kein Interesse an dem Grundstück habe, da es zu „beschattet“ sei. Er betonte, dass er niemandem etwas wegnehmen wolle. Als Bauland sei die Fläche auch nicht ausgewiesen.

So wurde dann der Antrag auch mit vier Enthaltungen (Freie Wähler) und einer Gegenstimme (Sabine Reger: „Für mich macht die Investition keinen Sinn“) angenommen.

Ein Blick auf die Wassergebühren

Schlechte Nachrichten für alle Verbraucher in Wehingen: Das Wasser wird teurer. Der derzeitige Kubikmeterpreis von 2,43 Euro kann aufgrund von Kostensteigerungen nicht mehr gehalten werden und steigt auf 2,98 Euro. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 120 Kubik für eine vierköpfig Familie und einer versiegelten Fläche von 150 Quadratmetern (Abwasser) ergibt das einen Mehraufwand von 101 Euro im Jahr.