Im Rahmen der Heuberger Frauengespräche hält Pfarrer Markus Arnold am Dienstag, 19. September, einen Vortrag zu Rosa Parks. Als kleine Angestellte in Amerika löst diese eine ganze Bürgerrechtsbewegung aus. Was sie mit Martin Luther King jr. zu tun hatte, was ihre Hintergründe, ihre Herausforderungen und Errungenschaften waren, wird das Thema des Vortrags sein. Die Veranstaltung findet in Wehingen im Pfarrer–Hornung–Heim statt und geht von 9 bis 11 Uhr.