Voice-Group Cantutti in der Wehinger Schlossberghalle

Der Kulturverein Wehingen lädt die Tuttlinger Voice-Group Cantutti unter der Leitung der Frittlingerin Uli Groß zum Konzert am 13. Januar um 20 Uhr in der Wehinger Schlossberghalle ein. Musikalisch wird hier eines der aktuellsten Themen dieser Zeit heraufbeschworen, nämlich das Leben im Hier und Jetzt: Momente des Glücks, der Intensität und des Mutes zum Handeln. Der Heuberger Bote verlost Karten.

Bereits im Frühjahr 2023 habe der Chor in der Tuttlinger Stadthalle ein großes Publikum mit diesem einzigartigen Chorprogramm begeistert, so der Chor in einer Pressemitteilung. Dabei hätten auch die Solostimmen geglänzt: Andy Burkert, Leadsänger der Band MAB, mit „In diesem Moment“ von Roger Cicero und Harald Weinmann mit dem „Narrenschiff“ von Reinhard Mey. Andrea Villing-Vogt habe mit ihrer rauen und doch gefühlvollen Stimme bereits viele begeisterte Anhänger.

Beim Auftritt in Wehingen Auftritt hat sie unter anderem mit „Stand up“ von Cynthia Erivo quasi ein Heimspiel. Und natürlich darf auch der Wehinger Schulhausmeister a.D., Peppe Catone, mit seinem neapolitanischen Charme nicht fehlen.

Begleitet wird der Chor von Michael Diefenbacher am Klavier, Katharina Rettberg an der Violine und Michael Schaub an den Drums. Mitreißend und unwiderstehlich führt die musikalische Reise aus der Enge des Alltags direkt ins gelebte Leben.

Der Heuberger Bote verlost vier Eintrittskarten. Wer gewinnen will, schreibe eine E-Mail an [email protected] oder eine Postkarte an Heuberger Bote, Hauptstraße 90, 78549 Spaichingen. Einsendeschluss ist der 27. Dezember.

Tickets ab 18 Euro gibt es online unter