Vier Millionen Euro investiert Adrian Hegedüs in einen Anbau für seine wachsende Wehinger Firma. Der symbolische Spatenstich feiert dies und auch, dass das Land - vermittelt durch die Gemeinde - einen Zuschuss aus dem Programm „Spitze im Land“ gewährt hatte. Titan ist ihr Werkstoff - spezielle Nischenprodukte. Und alles fing an mit dem Besuch eines Briten, der auf dem Heuberg aufgefallen ist wie ein bunter Hund, weil er über und über tätowiert war.

Drei Firmen machten erst gar nicht auf

Der Brite war Anfang der 90er-Jahre extra auf den Heuberg gefahren auf der Suche nach einer Firma, die nur für ihn Titanschmuck und Piercings herstellt. Aber so, wie er aussah, machten drei Firmen erst gar nicht auf, erzählt Adrian Hegedüs. Seinem Vater Viktor war egal, wie John Donoghue aussah.

Die beiden kamen ins Geschäft, das mit Handschlag besiegelt wurde: Hegedüs produziert Piercings, Tunnel und anderen Körperschmuck nur für „Wildcat“ und „Wildcat“ bezieht das auch nur von Hegedüs, dem weltweit größten Titanpiercinghersteller. Bedeutet: Wer sich in einem Studio ein Piercing stechen lässt, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Titanteil auf dem Heuberg gefertigt wurde.

Eigenes Label auf Amazon

Inzwischen gehört die Firma Wildcat deutschen Besitzern, „aber das Gentlemensagreement dauert an“, sagt Adrian Hegedüs. Titanschmuck mit Svarowski-Steinen vertreibt Hegedüs aber selbst unter der Marke Tiabelle auf Amazon. Den Verkaufsraum, der lange Jahre existierte, hat der Betrieb zwischenzeitlich geschlossen.

Es ist und bleibt der Rohstoff Titan, in dem Hegedüs seine Expertise hat. Inzwischen also in der zweiten Generation. Dazu Nischenrohstoffe wie Incel und Has-teoy, Legierungen mit ganz besonderen Eigenschaften.

Ständige Anbauten

Los ging es 1980 im Keller des Familienhauses, 1984 zog Viktor Hegedüs dann ins Industriegebiet. Wer durch das Haus geht, muss immer wieder um verschiedene Ecken gehen: Zeugnis der ständigen Anbauten.

Großprojekt Erweiterung: Betriebsleiter Stephan Geiger, Architekt Josef Gassner, Tiefbauunternehmer Emil Moser, Firmenchef Adrian Hegedüs, Bürgermeister Gerhard Reichegger, Statiker Carsten Erchinger, und Stotz-Geschäftsführer (Hochbau) Alexander Kapla (v.l.) stechen in die Erde. (Foto: Regina Braungart )

„Das ist der letzte Anbau“, sagt Adrian Hegedüs mit Blick auf die große Baugrube hinter dem bisherigen Gebäude, denn danach bleibt aus Platzgründen nur noch, den Parkplatz daneben zu überbauen. Deshalb ist das Loch auch so tief, potenzieller Raum nach unten, wenn nötig.

Der Anbau ist für die Medizintechniksparte der 45 Mitarbeiter-Firma geplant. Denn ein Wunsch der Piercingsparte während der 90er-Jahre auf farbige Piercings hat wieder das Standbein Medizintechnik befruchtet. „Auch Piercings sind eine Art Implantat“, sagt Hegedüs.

Titan ersetzt Schädelteile

Aber das, wofür es auch einen Innovationspreis gab, sind Dinge, die weltweit laufend traurige Konjunktur haben: Passgenau ausgedruckte Implantate aus Titan in einer Netzwerkstruktur ersetzen sowohl Gesichts-, Schädel- oder andere Teile, die Menschen durch Unfälle, Krebs oder Krieg verloren haben; sie verwachsen auch mit den natürlichen Knochen durch ihre poröse Struktur.

Auch Bandscheiben-Ersätze sind so aufgebaut. Hegedüs druckt die Teile allerdings nicht selbst, hat aber die Expertise, sie so von Reststoffen zu säubern, dass sie „eingebaut“ werden können.

In Wehingen wird ständig getüftelt

Ständig wird getüftelt bei dem Wehinger Unternehmen - im Neubau soll jetzt auch ein Trainingslabor für Azubis eingerichtet werden, sagt Adrian Hegedüs. Denn bei den gedruckten Implantaten bleibt es nicht. In der Drehteileabteilung stellt Hegedüs Gehäuse für Sensoren her und eine Erfindung aus den Anfängen ist bis heute ein Verkaufsschlager und seine Geschichte irgendwie ganz typisch für in Schwaben erfundene Produkte:

Sein Vater kaufte - schließlich geht es um Präzision - eine Meßmaschine bei Siemens. Bloß: Da gab es kein Werkzeug zum Einspannen der zu messenden Teile, beziehungsweise nur ein sehr teures. Also erfand Hegedüs eins und baute es: den Fixator. Für den gab es einen Innovationspreis und natürlich ist er patentiert. Für alle großen Meßmaschinenhersteller werden diese einfach zu bedienenden Fixatoren hergestellt, erzählt Adrian Hegedüs.

Viele Implantate sind aus Titan

Aber was hat es mit den Farben für Körperschmuck und ihrer Beziehung zu Medizintechnikprodukten auf sich? Viel Implantate sind aus Titan. Hegedüs stellt sie nicht selbst her, bearbeitet solche anderer Hersteller aber zwischen drei Millimeter und 50 Zentimeter Größe. Auch das ist eine Nische.

Farbe durch spezielle Galvantiktechniken zu erzeugen hat folgenden Sinn: Oft braucht man für Implantate im Operationssaal ganze Sets: vom Werkzeug über Schrauben und Nägel bis hin zum Implantat selbst. Oft an einem Implantat - an dem gleich große Löcher sind, verschieden lange Schrauben.

Farbleitsystem fürs Schrauben

Schnell wird da was verwechselt bei dem Stress. Also werden entweder ganze Sets mit derselben Farbmarkierung beziehungsweise derselben Farbe benutzt, dann passt alles zu allem, oder die rote Schraube kommt ins rot eingefärbte Loch des Implantats, die gelbe ins gelb gefärbte und so weiter.

Und je ähnlicher die Teile sind, desto weiter entfernt auf der Palette sind die Farben. Da kann dann praktisch nichts mehr schief gehen. Wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, wenn später mehr mit KI operiert wird.

Und dann liegen vor Adrian Hegedüs auch ganz graue Implantate. Auch diese Oberfläche eine Erfindung vom Heuberg. Diese Teile sollen - im Gegensatz zu den Netzstrukturteilen, eben nicht im Körper verbleiben und wieder entfernt werden. Also haben sie eine Oberfläche, die nicht mit dem Knochen verwächst.

Firmenübergabe vor fünf Jahren

Vor fünf Jahren hat Viktor Hegedüs die Firma an den Sohn übergeben, zuvor noch drei Jahre parallel mit ihm gearbeitet, um ihn einzuarbeiten. Der 34-jährige Familienvater hatte nach der Fachhochschulreife Betriebswirtschaftslehre studiert, auch in Edinburgh, dann bei Porsche gearbeitet und ist mit Mitte 20 in die väterliche Firma eingestiegen. Seine Schwester wollte was ganz anderes machen und lebt beute in Amsterdam.

Mit dem Wachsen der Firma hat Hegedüs inzwischen einen Betriebsleiter, Stephan Geiger, gewinnen können. Ein Mann, der Medizintechnik gelernt hat und daher gerade in dem jetzt expandierenden Bereich, der schon jetzt 50 Prozent ausmacht, viel Wissen besitzt. Die Hegedüs-Mitarbeiter sind größtenteils vom Heuberg. „Wir sind stolz, dass wir so gut wie keine Fluktuation haben.“ Die familiäre Atmosphäre solle auch mit der Erweiterung erhalten bleiben, sagt Adrian Hegedüs.