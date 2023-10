Wehingen

Unfall beim Linksabbiegen in Wehingen

Wehingen / Lesedauer: 1 min

Ein Autofahrer hat sich am Mittwoch gegen 8. 15 Uhr beim Abbiegen in die Tankstelle in der Deilinger Straße in Folge eines Verkehrsunfalls leichte Verletzungen zugezogen.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 10:24 Von: sz