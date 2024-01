Wehingen

Steuerung-Displays aus Traktoren gestohlen

Wehingen / Lesedauer: 1 min

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter auf einem Hof in Wehingen und auf einem Hofgut in Königsheim Steuerung-Displays aus insgesamt vier Traktoren gestohlen. Die Täter begaben sich auf dem Steighof an der Kreisstraße 5904 bei Wehingen in eine unverschlossene Fahrzeughalle und entwendeten aus einem darin abgestellten Traktor den im Führerhaus montierten Bildschirm.