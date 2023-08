Wehingen

SG Irndorf/Bärenthal gelingt erster Saisonsieg

Wehingen / Lesedauer: 3 min

Der SC 04 Tuttlingen II (blau) zeigt zwar vollen Einsatz, aber am Ende gehen sie gegen die SG Irndorf/Bärenthal als Verlierer vom Platz. (Foto: Ben Maier )

Traumstart für den SV Böttingen in der württembergischen Kreisliga A2 Schwarzwald: Mit dem knappen Sieg im Lokalderby in Wehingen startete die Mannschaft von Spielertrainer Marc Marquart mit vollen sechs Zählern in die Saison. Bitter für die SG Gosheim/Wehingen, dass sie durch ein Eigentor auf die Verliererstrasse gerieten.

Veröffentlicht: 27.08.2023, 22:13 Von: Holger Rohde