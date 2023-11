„Daheim nur rumzusitzen, ich würde eingehen.“ Hans-Peter Hagmann ist mehr als zwei Drittel der Existenz des Betriebs Teil der Sauter GmbH: seit 50 Jahren. Und obwohl eigentlich seit 2022 in Rente, arbeitet er weiter. Vor allem wegen der Kollegen. „Die würden mir fehlen. Wenn ich mit denen reden und Quatsch machen kann, geht’s mir gut.“

Die nehmen ihn, wie er ist, denn er könne schon auch mal schimpfen, gibt Hagmann zu. Aber sie schätzten ihn auch und seine große Erfahrung im Betrieb.

Nur ein einziges Mal habe er daran gedacht, die Firma zu verlassen, das war 1978. Auch hier lag es nicht an der Arbeit ‐ und die war zum Teil hart –, sondern weil er sich mit dem Kollegen nicht verstanden hatte. Das habe der Chef wiederum verstanden und Abhilfe geschaffen.„Man hat es respektiert, wie ich bin“, sagt Hagmann auf seine Berufszeit zurückblickend.

Umzug unterbricht Buchbinderlehre

Geboren in Horb hatte er eigentlich Buchbinder werden wollen. Weil die Familie aber alles andere als gut betucht war und Wohnungen teuer, ist die Mutter nach Wehingen gezogen, der Vater später auch. Der 16-jährige Hans-Peter musste mit und die Lehre abbrechen. Das war 1972.

Die Mutter war aufs Geld angewiesen. Hans-Peter Hagmann

Erstmal habe er nichts gemacht, aber dann auf dem Weg durchs Dorf bei Erich Hafen nachgefragt, ob es Arbeit gäbe. Die Antwort: „Nächste Woche kannst du anfangen.“

Egal, ob gelernt oder angelernt ‐ Hauptsache gekonnt

Was er heute kann ‐ Maschinen bedienen, Staplerfahren, Lagerorganisation mittels Computer und vieles mehr ‐ hat er sich selbst oder bei Fortbildungen beigebracht. Ob gelernt oder angelernt habe irgendwann keinen Unterschied mehr gemacht. Ganz im Gegenteil: Heute fragen Kollegen ihn, der alle Teilnummern auswendig kann und die ganze Entwicklung seiner Firma bis heute mitgemacht hat.

Du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Hubert Hafen

Das Geld durfte er am Anfang aber nicht behalten. „Die Mutter war aufs Geld angewiesen“. Und so blieb von der Schafferei nur ein Taschengeld.

Mehrmals wechselte Hagmann von der Teilebearbeitung ‐ auch nachts ‐ in den Versand und zurück. Im Versand ist er heute noch. Dort habe er auch mit Firmengründer Willi Sauter gearbeitet. Das sei ihm noch gut in Erinnerung: „Mit ihm zu arbeiten war interessant, wir sind gut miteinander ausgekommen.“

Schwerer Bandscheibenvorfall setzt ihn außer Gefecht

Teile reinigen, Lkw abladen ‐ die Gesundheit meldete die schwere Arbeit als Bandscheibenvorfall zurück. Mit Operationen. Ein ganzes Jahr war Hagmann in den 90ern außer Gefecht. Im neuen Werk Aldingen, wo 140 Mitarbeiter arbeiten (in Wehingen 80), habe er nie gearbeitet, höchstens Fahrdienste für rumänische Kollegen gemacht, die hier waren. Dort nämlich sind inzwischen im Werk 180 Mitarbeiter beschäftigt.

Was ist die Firma für ihn? „Sie ist meine zweite Heimat geworden“, sagt Hagmann. Die Verbindung zu den jeweiligen Chefs sei gut gewesen, auch nachdem die beiden „Jungs“ Hubert und Wolfgang Hafen, mit denen er als Jugendlicher mit dem Mofa in der Halle rumfuhr, wenn kein Betrieb war, zu seinen Chefs wurden.

Man musste mich gar nicht fragen, ob ich arbeiten will, ich hab das voll akzeptiert. Hans-Peter Hagmann

Hagmann kennt alle vier Generationen Chefs. Sie beide, Erich Hafen, der Vater der heutigen Geschäftsführer, und er seien morgens immer die ersten gewesen um halb sechs und hätten die Maschinen laufen lassen. Und wenn der Firmenpatriarch die Stunden zuvor auf der Jagd keine Wildsau erwischt hatte, dann konnte er ziemlich grätig sein. „Das werde ich nie vergessen“, lacht Hagmann heute.

Bammel vor der Rente

Ein bisschen Bammel hatte er vor dem Rentendatum, immerhin ist Hagmann inzwischen 67. Aber als er Hubert Hafen gefragt hat, ob er weiter arbeiten dürfe, habe der gesagt: „Du kannst so lange bleiben, wie du möchtest.“ Das habe ihn gerührt.

Aber die Chefs wissen auch, was sie an dieser Lebensleitung haben. Und haben es ihm deutlich gezeigt. „Ich habe nie Nein gesagt, wenn der Chef mich gebraucht hat, hab mich nie hingestellt und ständig mehr Geld gefordert.“ Das Mitarbeiten ‐ auch mal samstags ‐ hatte immer im Vordergrund gestanden. „Man musste mich gar nicht fragen, ob ich arbeiten will, ich hab das voll akzeptiert.“

Zur Sicherheit im Auto beigetragen

Die Teile, die früher in große Holzkisten verpackt wurden, die mit Schleudern und schweren Kübeln vom Öl und den Spänen befreit werden mussten ‐ ein Knochenjob ‐ diese Teile kennt Hagmann in- und auswendig. Und er ist auch ein bisschen stolz darauf, dass er weiß, dass er mit seinen Teil zu Auto-Gurtsystemen beigetragen hat, in ABS-Systemen für die Sicherheit mit gesorgt hat und auch dafür, dass alles gut läuft. Zu verursachen, dass irgendwo ein Band stehen muss, weil Teile fehlen oder fehlerhaft seien ‐ an ihm dürfe es nicht liegen.

Es gibt aber nicht nur die Firma Sauter für ihn. Hagmann hat zwei Söhne, einer lebt bei ihm zuhause. Und er kümmert sich in der Freizeit um Haus und Garten.

Und er hat eine mindestens genauso große weitere Leidenschaft: Spiele pfeifen im Fußball. In ganz Baden Württemberg pfeife er Spiele in der Kreisliga, früher Bezirksliga. Er sei zwar noch flink, aber so schnell wie früher in der Bezirksliga, das sei er nicht mehr.

Jahrzehntelang hatte Hagmann sich auch beim DRK eingesetzt, auch hier überall, wo man ihn brauchte.

Und in der Rente ein Zusatzobolus ‐ das könne auch nicht schaden, findet der Rentner-Schaffer.