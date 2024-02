Saisonabschlussfeier in der Wehinger Skihütte

Der Skiclub Wehingen lädt alle Mitglieder und Freunde des Vereins am Samstag, 9. März, ab 19 Uhr zu einer gemütlichen Saisonabschlussfeier und einem guten Vesper ein. Neben Danksagungen steht das neue Jahrbuch im Mittelpunkt. Laut Vereinsmitteilung beinhaltet es mehr als 200 Fotos von den Unternehmungen und Arbeitsdiensten im vergangenen Jahr sowie einem Rückblick auf 44 Jahre Skiclub Wehingen.

Laut Ankündigung hätten sich die Skivereine des Heubergs sicher eine bessere Skisaison gewünscht. Die Skilifte waren nur wenige Tage in Betrieb, die Loipen hätten kaum gespurt werden können. Das treffe den Wehinger Skiclub besonders hart, da man nach Jahren der Stagnation versucht, mit Aktivitäten das Vereinsleben erneut stärker zu beleben. Daher möchte man Gemütlichkeit und Zusammensein in der Skihütte pflegen und lädt gemeinsam zum Start in den Frühling.