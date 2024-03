Ein Flügel und eine leidenschaftliche Pianistin ergeben 45 Minuten interessanten Unterricht. Dafür ist Henriette Gärtner verantwortlich. Als sie sich ans Klavier setzt und das erste Stück den Musikraum mit vollem Klang erfüllt, wird die Klasse plötzlich still, lauscht dem Klavierspiel und bestaunt die über die Tasten fliegenden Finger der Pianistin. Manch einer mimt das Klavierspiel in der Luft nach.

Drei Klassen am Gymnasium Gosheim-Wehingen kommen in den Genuss der besonderen Musikstunde mit Konzertpianistin und Musikpsychologin Henriette Gärtner. Sie bringt Kindern die klassische Musik näher. Die beiden Musiklehrerinnen Sarah Rees und Marion Rösch, beide selbst zum ersten Mal bei einem „Klassischen“ Unterricht dabei, sind ebenso so gespannt wie die Schüler.

Bevor Gärtner den Schülern von Wolfgang Amadeus Mozart, Muzio Clementi und Robert Schuhmann erzählt und Wissenswertes über deren Stücke erklärt, ist sie neugierig, ob auch die Kinder ein Instrument spielen. Viele Finger schnellen hoch. Gärtner ist überrascht, das seien im Vergleich zu anderen Schulen viele. „Das ist nicht nur Freude, sondern auch gutes Training für euer Gehirn“, spornt sie die Kinder an.

Nicht nur für die Ohren ist einiges geboten, auch für die Augen ist etwas dabei, denn die Kinder dürfen das Innenleben, die Mechanik des Flügels genauer unter die Lupe nehmen. Dabei erfahren sie, dass die Pedale am Klavier nichts mit Gas geben oder Bremsen zu tun haben, sondern dazu dienen, den Klang zu gestalten. Und da gibt es die Saiten und Hämmerchen, die beim Niederdrücken der Taste die Saiten anschlagen.

Das Eis zwischen der Pianistin und den Schülern ist schnell gebrochen. Durch ihre freundliche offene Art trauen sich viele Fragen zu stellen. „Wie oft müssen Sie üben?“, „Was ist ihr Lieblingskomponist?“, „Wieviel Geld verdienen Sie?“, „Haben Sie schon selbst Stücke komponiert?“ oder „Haben Sie auch andere Hobbies?“. Geduldig beantwortet Gärtner die Fragen, setzt sich dazwischen immer wieder an den Flügel und gibt klassische Stücke zum Besten und ein jedes Mal applaudieren die Schüler. Sie regt diese dazu an, ihre Assoziationen zum Stück zu benennen. Ein Schüler sieht darin viele fröhliche Menschen, ein anderer die Natur, den nächsten erinnert die Musik an eine Verfolgungsjagd beim Trickfilm „Tom und Jerry“.

Bevor es unruhig wird setzt sich die Pianistin wieder an den Flügel und fängt die Klasse mit einem weiteren klassischen Stück ein. „Jede Stunde ist anders, ich habe kein Konzept, das ich abarbeite. Ich schaue in die Gesichter und nehme die Stimmung im Raum auf. Mal stehe ich vor Grundschülern, mal vor der Oberstufe, mal bin ich im Klassenzimmer, mal in einer Aula mit hunderten Schülern.“

Ein erstaunter Blick, ein „Ah“ oder „Oh“ ist zu hören, als Henriette Gärtner aus ihrem Lebenslauf erzählt. Als Tochter zweier Pianisten habe sie mit drei Jahren angefangen Klavier zu spielen. Nach dem Besuch von Bekannten, die auf dem Klavier etwas vorgespielt hatten, setzte sie die Kleine einfach hin und spielte das Gehörte nach.

Bereits als Vierjährige gewann sie den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Baden-Württemberg. Als jüngste Konzertpianistin der Welt machte sie im Alter von acht Jahren bei den Musikfestwochen in Luzern international auf sich aufmerksam. Erstaunlicherweise erlernte sie aber erst mit zwölf Jahren das Noten lesen. Doch sie mochte als Kind auch Fußball und hat mit ihren drei Brüdern öfters mal gespielt. Später wurde sie als Leistungssportlerin im Twirling-Sport (das ist eine durch Musik begleitende gymnastische Darbietung, bei der ein Metallstab in der Hand gedreht wird) fünffache deutsche Meisterin.

Die Schülerin Alice Kästele steht am Ende der Stunde in der langen Anstehreihe, um ein Autogramm von der Profimusikerin zu bekommen. „Ich habe bisher nichts über das Thema gewusst, ich bin überrascht, wie cool und spannend das war.“ Ihr Klassenkamerad Berat Kayacan fand es schön, dass so eine berühmte Musikerin an der Schule war. „Ich dachte, das ist eine altmodische, strenge Musikerin, die war ja ganz modern“, bemerkt ein anderer Schüler.

Einige Schüler der Oberstufe, welche Musik als Leistungskurs gewählt haben, nehmen ebenfalls an einer Stunde teil. „Wie schnell die spielen konnte, das einmal live zu sehen, war interessant“, zeigt sich Lina Volkwein, die selbst Klavier spielt, beeindruckt. Ihre Nebensitzer Luis Hauser und Niklas Roth kennen sich beim Klavier weniger aus, umso mehr imponierte ihnen, was sie gehört und im Inneren des Flügels gesehen haben.

Am Ende muss Marion Rösch ihre Schüler leider ausbremsen, so viele Fragen hätten sie noch an die Pianistin, doch es läutet schon zur nächsten Schulstunde und sie müssen gehen. „Ich war erstaunt, wie aufmerksam die Schüler bei diesem ihnen doch fremden Thema waren. Schön, dass sie mal jemanden kennengelernt haben, der die Musik als Beruf hat“, sagt die Musiklehrerin.

Gärtner will mit dem Vorurteil, dass klassische Musik streng und steif sei, Aufräumen. Oft muss sie auch hören „Wir sind zu ungebildet dafür…“, das sei niemand, widerspricht sie vehement. Am Sonntag will sie den Beweis antreten und lädt alle zu ihrem Konzert nach Wehingen ein. Zwei Schülerinnen melden sich, sie hätten bereits Karten gekauft.

