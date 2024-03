Wehingen

Notstromaggregat aus Holzschopf geklaut

Wehingen / Lesedauer: 1 min

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag sind unbekannte Täter in einen Holzschopf am Waldrand oberhalb der Steinstraße am südöstlichen Ortsrand von Wehingen eingebrochen. Aus dem Schopf entwendeten die Täter laut Polizeibericht ein Notstromaggregat und einen Sackkarren im Gesamtwert von rund 400 Euro.