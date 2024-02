Ende dieses oder Anfang nächstes Jahr soll der Notarzt-Anbau an die Rettungswache Wehingen fertig sein. Eigentlich sind es gleich zwei Anbauten, denn auf dem beengten Platz in der Wiesenstraße muss vorn und hinten angebaut werden, weil zusätzliches Gelände nicht gekauft werden konnte.

Auch wenn die Finanzierung von geschätzt 568.000 Euro zu 66 Prozent vom Land bezuschusst wird, und jetzt müssen mindestens sieben Prozent Kostensteigerungen draufgeschlagen werden, mussten 100.000 Euro vom DRK-Kreisverband, der die Bauherrschaft übernommen hat, gestemmt werden.

Stiftung gibt 100.000 Euro dazu

Letztlich möglich gemacht hat den Bau auch die Spende von 100.000 Euro durch die Hermle-Stiftung, was anlässlich des Spatenstichs am Mittwoch Landrat Stefan Bär als „überaus großzügig“ bewertete.

Eine Photovoltaikanlage soll außerdem auf den Dachflächen installiert werden. Das wird noch einmal 60.000 Euro kosten.

Die bisherigen Pläne nicht ganz neu lernen musste der Architekt, Martin Bühler aus Meßstetten, der bereits „vor fast genau zehn Jahren“ die Rettungswache geplant hatte. Er wolle, so sagte er beim Spatenstich, auch wieder aus Handwerker der Region zurückgreifen und die Abläufe der Rettungswache, die ja weiter 24 Stunden täglich besetzt und in Bereitschaft ist, so wenig wie möglich stören.

Mit den Kollegen vom Rettungsdienst Tür an Tür

Vorne zur Wiesenstraße auf den bestehenden Parkplätzen entsteht die Fahrzeughalle.

Die Räume für Fahrer und Notarzt werden direkt an die bestehende Wache im hinteren Teil angeschlossen, die Durchbrüche aber sollten erst ganz zum Schluss gemacht werden, um die Beeinträchtigungen so klein wie möglich zu halten.

Blödelei am Rande: Die Stimmung unter den Rettungskräften ist gut - oder soll so für genügend „Kundschaft“ des Notarztes vor Ort gesorgt werden? (Foto: Regina Braungart )

Seit fast zwei Jahren gibt es jetzt den rund um die Uhr besetzten Notarztstandort Heuberg in Wehingen. Ein Umstand, der einen langen und zähen Vorlauf hatte und letztlich dank des Nachdrucks der heimischen Wirtschaft gegenüber den Krankenkassen gelungen ist.

Zurecht, wie die Zahlen zeigten. Statt der befürchteten unter 500 Einsätze sind es die 2022 und 2023 je rund 700 gewesen, davon je rund ein Drittel in den benachbarten Kreisen Zollernalb und Rottweil.

Auch Nachbarkreise profitieren

Denn, wie der Leiter des DRK-Rettungsdienstes Thorsten Lang sagte, seien alle Fahrzeuge mit GPS ausgestattet und der Notarzt, der am nächsten am Notfall dran sei, werde auch geschickt, selbst wenn dies in den benachbarten Kreis gehe. Andersrum natürlich auch.

Wehingens Bürgermeister Gerhard Reichegger berichtete, wie sich die Gemeinden Gosheim und Wehingen seither engagiert hätten. Die ärztliche Besetzung, die vom Klinikum Landkreis Tuttlingen organisiert werde, Notarzt Stefan Schlick hat das federführend in der Hand, werde durch eigene Ärzte oder über externe Notärzte sichergestellt.

Wehingen und Gosheim teilen sich die Kosten

Wehingen hatte ein älteres Haus in der Nähe des Rathauses zur Verfügung gestellt, wo die Ärzte und der Wagen stehen. Dies, etwaige Hotelübernachtungen und sonstigen Kosten wurden hälftig von Gosheim und Wehingen getragen.

Doch schon jetzt hätten die Notärzte samt Fahrer und die Rettungs- und Notfallsanitäter bei der bestehenden Rettungswache zusammen gearbeitet, etwa den Wagen gewaschen und beladen, sagte Rettungswachenleiter Benedikt Stegmann. Ab Ende des Jahres rückt man dann noch näher zusammen.