Halbseitige Sperrung der Landesstraße zwischen Deilingen und Wehingen

Zwischen Deilingen und Wehingen muss die Landesstraße 435 aufgrund von Arbeiten an einer Mauer am Retentionsbecken halbseitig gesperrt werden. Um den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten, wird eine Einbahnregelung eingerichtet. Der Verkehr aus Richtung Deilingen nach Wehingen wird am Kreisverkehr über die Siemensstraße umgeleitet. Aus Richtung Wehingen kommend kann auf der Landesstraße nach Deilingen gefahren werden. Die Maßnahmen werden vom 7. März bis voraussichtlich 11. März durchgeführt.