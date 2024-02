Gymnasium Gosheim-Wehingen öffnet die Türen

Das Gymnasium Gosheim-Wehingen lädt ein zum Tag der offenen Tür am Freitag, 23. Februar, von 14.30 bis 17.30 Uhr. Geboten werden Einblicke in Lehr- und Lernmethoden des Unterrichts, pädagogische Konzepte, Sachthemen und Experimente, Projekte, Musik, Theater, Sport und Spiel.

Schüler der Klassen zehn präsentieren die mit Unterstützung von Kooperationspartnern erstellten Facharbeiten in NWT und es gibt eine zentrale Informationsveranstaltung der Schulleitung für Grundschüler der Klassen vier und deren Eltern um 15 Uhr. Eingeladen sind Grundschülern der Klassen vier mit ihren Familien sowie alle die am Schulleben interessiert sind: Eltern der Schüler, Freunde, Kooperationspartner und ehemalige Schüler. Eltern von Grundschülern der Klassen vier können sich bei Fragen zur Schulwahl unter der Telefonnummer 07426/949820 oder per Mail an [email protected] an die Schule wenden.