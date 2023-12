Der Wehinger Gemeinderat hat in der Sitzung vom 20. November den Termin für die anstehende Bürgermeisterwahl im Jahr 2024 beschlossen. Am Sonntag, den 7. Juli 2024 findet die Wahl statt. Für den Fall einer Stichwahl wurde hierfür der 28. Juli 2024 als Termin angesetzt.

Bewerbungen auf das Amt des Bürgermeisters können bis zum Montag, 10. Juni 2024 bis 18 Uhr eingereicht werden.

Gerhard Reichegger tritt erneut an

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich am Donnerstag, den 20. Juni 2024 um 19 Uhr in der Schlossberghalle Wehingen vor.

Der amtierende Bürgermeister Gerhard Reichegger hat bekannt gegeben, dass er für eine weitere Amtszeit antreten werde.

Schlossberghalle einziges Wahllokal

Für die Bürgermeisterwahl, sowie für die Kommunalwahl und die Europawahl, die beide zuvor am 9. Juni stattfinden, wird es nur ein Wahllokal in Wehingen geben. Wegen der hohen Anzahl an Briefwählern reiche das aus.

Die Schlossberghalle als einziges Wahllokal, habe sich bereits bei Bundes- und Landtagswahlen bewährt, weil sie unter anderem einen Barrierefreien Zugang biete. Sie wird 2024 wieder benutzt.