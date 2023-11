„Eure Mütter“ kommen nach Wehingen

Auf Einladung des Wehinger Kulturvereins gastieren in der Schlossberghalle am Sonntag, 3. Dezember, um 20 Uhr „Eure Mütter“ mit ihrer brandneuen Comedyshow „Fisch fromm Frisör“ ‐ ein Comedy-Programm, „so fett, dass es im Pool sein T-Shirt anlässt!“

Seit über 20 Jahren touren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann kreuz und quer durch die Republik und haben dabei so manchen Kleinkunsttempel in seinen Grundfesten erschüttert. Mit ihrem achten Programm begeistern „Eure Mütter“ wieder ihr Publikum durch den einzigartigen Mix aus lustigen Songs, skurrilen Sketchen und absurden Performances, für die man einfach Spezialisten wie die drei Männer in ihren schwarzen Klamotten braucht.

„Fisch fromm Frisör“ ist eine abwechslungsreiche Show, randvoll mit präzisen gebastelten Darbietungen und treffsicheren Pointen. Kein Thema ist dem Trio fremd, sämtliche Phänomene des täglichen Lebens werden hier einen Abend lang kunstvoll aufgebockt. „Fisch fromm Frisör“ bietet zwei Stunden nie zuvor gesehener Comedy ‐ frisch gewaschen, ausgenommen und eingedreht.

Karten gibt’s im Vorverkauf auf www.schlossberghalle-wehingen.de und beim Kulturamt (Rathaus Wehingen) zu 28 Euro, Abendkasse 30 Euro bei freier Platzwahl. Einlass ist um 19 Uhr.