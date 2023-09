Buchvorstellung des Titels „Die fröhliche Botschaft“ in Wegingen

Die Katholische Erwachsenenbildung Wehingen lädt am Mittwoch, 27.September, zu einer unterhaltsamen Buchvorstellung unter dem Motto „in der Kirche darf gelacht werden“ ein. Veranstaltungsort ist die Fronhofer Kirche beim Friedhof in der Steinstaße in Wehingen.

Trotz aller Unzulänglichkeiten, Fehler, Skandale und Sorgen gibt es in der Katholischen Kirche immer auch Grund zur Freude und zum Lachen, heißt es in der Pressemitteilung. Wolfgang Raible und Dieter Groß beschenken die Zuhörer mit einem Strauß charmanter, humorvoller und kritisch satirischer Texte und Karikaturen, die nicht nur zum Selberschmunzeln gedacht sind, heißt es weiter. Die beiden schaffen es, die Kirche und den Glauben mit einem frechen Augenzwinkern zu betrachten.

Wolfgang Raible ist Pfarrer im Ruhestand, er studierte Katholischen Theologie und Kirchenmusik und hat eine Promotion in Theologischer Ethik. Darüber hinaus ist er Autor verschiedener Predigt– und Werkbücher zur Gottesdienstgestaltung. Dieter Groß studierte Kunsterziehung und Geographie und war 40 Jahre der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste verbunden. Daneben engagierte er sich auch kabarettistisch, von 1968 bis 2014 leitete er das Stuttgarter Kabarettensemble „Die Pinguine“.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstalter bitten aber um Spenden. Die Fronhofer Kirche ist nicht beheizt, heißt es abschließend