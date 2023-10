Ein ganzer Tag mit Blasmusik ‐ aber ganz anders als gewohnt. Das verspricht das Heuberg Brass Festival am Samstag, 7. Oktober, in der Schlossberghalle Wehingen. Los geht’s ab 15 Uhr. Zum Fassanstich holen die Plettenberg Stammtischmusig mit zünftiger Wirtshausmusik das Publikum ab. Am Sonntag findet dann noch das traditionelle Schlachtfest des MV Wehingen statt.

„Bei uns spielen keine Musikvereine“, so Andrea Steiner vom Musikverein Wehingen, der das Festival organisiert, „sondern vier verschiedene Brass-Bands hinter einander. Die machen also keine klassische Volksmusik, sondern interpretieren das Thema moderner und ansprechender für eine größere Zielgruppe. Es ist eben nicht der klassische Musikverein, der auf der Bühne sitzt und hauptsächlich mit Laien besetzt ist. Es handelt sich mehrheitlich um Profi-Musiker, die wirklich eine gute Show und hohe musikalische Qualität bieten.“

Headliner ist Die Brasserie. Die zehn Musiker „sprengen mit ihrem einzigartig-dreisten Brasssound die Ketten der traditionellen Blasmusik“, heißt es in der Ankündigung. Die Jungs vom Bodensee kombinieren Brass aus eigener Feder mit Hip-Hop-, Pop- und Electro-Elementen.

Die Musikatzen sind eine Blasmusik-Formation bestehend aus 13 Musikern und einem Tontechniker. Zunächst widmeten sie sich ihrer gemeinsamen Leidenschaft ‐ der böhmisch-mährischen Blasmusik. Doch durch zahlreiche Einflüsse der einzelnen Musiker fanden sehr bald Arrangements unterschiedlichster Genres ihren Weg ins Repertoire der „Katzen“. Somit ergibt sich ein vielseitiger Mix aus Märschen, Polkas, Walzer, Soli und markanten Stücken aus Pop, Rock, Metal, Filmmusik und vielem mehr.

Uwe Sauter und D‘ BöÖöhmis sind eine Mischung aus ambitionierten Amateuren und einem Kern aus Profimusikern. Die Show von D‘ BöÖöhmis lässt sich in keine musikalische Stil-Schublade stecken. Sie bieten einen bunten Strauß unterschiedlichster Musikrichtungen ‐ von traditioneller Volksmusik bis hin zu moderner Popmusik.

Die Mission der Plettenberg Stammtischmusig ist einfach und klar: Die traditionelle Wirtshausmusik soll in den Gaststätten wieder öfter zu hören sein. In diesem Sinne trafen sich einige Musiker aus der Region im Gasthof Plettenberg um gemeinsam zu musizieren. Daraus entstand die Plettenberg Stammtischmusig.

Das Schlachtfest am Sonntag veranstaltet der MV Wehingen traditionell jedes Jahr am zweiten Sonntag im Oktober. Hier gibt es dann auch den traditionellen Frühschoppen, dieses Jahr mit dem Musikverein Neuhausen. Zu essen gibt es Schlachtplatte, Schupfnudeln und Bauernbratwurst. Nachmittags spielt die Seniorenkapelle und die Gewinner der Tombola werden gezogen.

Karten kosten im Vorverkauf (www.schlossberghalle-wehingen.de) 27 Euro, an der Abendkasse: 29 Euro. Freie Platzwahl; Saalöffnung: 15 Uhr.