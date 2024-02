Auftakt zur Konzertreihe „Schlossberg Klassik“

Unter dem Titel „Schlossberg Klassik“ startet der Wehinger Kulturverein am Sonntag, 10. März, in der Schlossberghalle Wehingen eine Konzertreihe mit der deutschlandweit bekannten Pianistin Henriette Gärtner. „Die Menschen sollen bereicherter nach Hause gehen, mehr in ihrem Herzen zu bewegen haben, als vor dem Konzert“, ist Gärtners Credo. Mit acht Jahren galt sie als das, was manche ein „Klavier-Wunderkind“ nennen. Sie trat in ganz Deutschland auf, gewann Wettbewerbe und konzertierte mit dem Stuttgarter Kammerorchester unter Karl Münchinger sowie international. Auch den im April 2023 verstorbenen Wehinger Ehrenbürger, Vereinsförderer und Staufermedaillenträger Eduard Spreitzer begeisterte sie mit ihrer Kunst. Er wünschte sich noch zu Lebzeiten ein Konzert in der Schlossberghalle. In Erinnerung und zu seinen Ehren rief der Kulturverein Wehingen mit Unterstützung der Firma Gruner die Konzertreihe ins Leben. Das Konzert beginnt um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr). Karten im Vorverkauf (22 Euro, Schüler und Studenten zwölf Euro) sind online im Ticketshop www.schlossberghalle-wehingen.de oder im Kulturamt (Rathaus Wehingen) erhältlich.