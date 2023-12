Wehingen

Auf Schneeglätte von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Wehingen

Eine leicht verletzte Mitfahrerin in einem VW Golf und rund 10000 Euro Sachschaden an dem Auto sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 1. 30 Uhr bei Harras auf der Landesstraße 433 ereignet hat.

Veröffentlicht: 05.12.2023