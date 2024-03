Von einer „Gnadenkonfirmation“ spricht man, wenn die Einsegnung in den evangelischen Glauben 70 Jahre her ist. Wenn am Sonntag, 10. März, in der Christuskirche in Wehingen wieder Goldene Konfirmation gefeiert wird, dann sind auch drei Frauen dabei, denen diese „Gnade“ zuteil wird. Unter ihnen Lore Narr. Auf ihrem Lebensweg als Flüchtlingskind aus Königsberg zur Wehingerin mit Leib und Seele hat sie nicht nur die ersten Schritte der evangelischen Kirche auf dem Heuberg, sondern auch den Wandel Wehingens vom Bauern- zum Industriedorf miterlebt.

Mit ihrer Freundin und Jahrgangsgenossin Margarete Hoffmann sitzt Lore Narr am Tisch in der heimischen Wohnung an der Gosheimer Straße und tauscht Erinnerungen aus. Auch Margarete Hoffmann kann am Sonntag den 70. Jahrestag ihrer Konfirmation begehen. Sie hat ihre Konfirmation allerdings nicht in Wehingen, sondern in Franken gefeiert. Margarete Hoffmann wohnt „erst“ seit 56 Jahren in Wehingen.

Acht Jahre länger lebt Lore Narr in dem Heubergort. Sie spricht perfekt „Heubergerisch“, aber ihr Hochdeutsch hat eine gewisse „preußische“ Färbung. Geboren ist sie nämlich in einem Vorort von Königsberg. An ihre frühe Kindheit in Ostpreußen kann sie sich nicht mehr erinnern. Als Lore mit ihren zwei Schwestern, dem Bruder, der Mutter und der Oma fliehen musste - der Vater blieb im Krieg vermisst -, war sie gerade mal vier Jahre alt.

Aus dem großen Flüchtlingslager Oksbøl in Dänemark kamen sie dann im Oktober 1948 nach Wehingen. Lore war acht. Der Ort sah damals, kurz nach dem Krieg, anders aus als wir ihn heute kennen: „Vor jedem Haus war ein Misthaufen“, erinnert sich Lore Narr, „und in der Schule gab es schon Verständigungsschwierigkeiten.“ Noch als die ältere Schwester ein paar Jahre später in der Nadelfabrik arbeitete und eine Arbeitskollegin ihr eine duftende Seife unter die Nase hielt mit der Aufforderung „schmeck ämol“, dachte sie, sie sollte reinbeißen.

Doch die achtjährige Lore lernte schnell „schwäbisch zu schwätzen“, genauer gesagt Heubergerisch: „Bis wir dann in Tuttlingen in die Schule gekommen sind - wo sie die Heuberger veräppelt haben“. Da hat Lore dann schnell wieder Hochdeutsch gelernt.

Doch nicht nur die Sprache unterschied damals die zugezogene Familie von den Einheimischen, sondern auch die Konfession: „Damals gab es in Wehingen nur zwei evangelische Familien“, erinnert sie sich. Insgesamt gab es auf dem Heuberg vor dem Zweiten Weltkrieg nur 37 Evangelische, erfährt man im „Lese-Buch“ „Wehingen. Dorfgeschichte und -geschichten“ von Pfarrer Andreas Bihl.

Mit dem Zuzug der Flüchtlinge aus dem Osten und der Arbeitsmigranten aus anderen Teilen Deutschlands - die Familie von Margarete Hoffmann war zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet nach Wehingen gekommen - änderte sich das. Als Lore Narr 1954 ihre Kommunion in der Fronhofer Kirche feierte (die evangelische Gemeinde war damals gerade mal ein Jahr alt), waren immerhin schon 18 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Wehingen, Gosheim, Reichenbach, Egesheim, Deilingen, Bubsheim und Böttingen dabei - alles „Flüchtlingskinder“. Auch Pfarrer Harry Karnowsky - Nachfolger von Pfarrer Gerd Salewski - war „Preuße“. „Wir haben vor Aufregung und vor Kälte gezittert“, erinnert sich Lore Narr an ihre Konfirmation, denn die Fronhofer Kirche ließ sich nur schwer heizen.

Hatte man vom Heuberg zunächst noch nach Aldingen fahren müssen, um an evangelischen Gottesdiensten teilnehmen zu können, so konnte bald in einem Raum in der Wehinger Schule evangelische Gottesdienste gefeiert werden. Später überließ die katholische Gemeinde den Evangelischen dann die Fronhofer Kirche für ihre Gottesdienste. 1961/62 wurde dann die evangelische Christuskirche erbaut.

Mischehen unter den Konfessionen waren zunächst undenkbar. Doch auch das änderte sich bald. Als Lore ihren Verlobten, den katholischen Wehinger Adolf Narr, heiraten wollte, musste sie aber, damit sie kirchlich heiraten konnte, unterschreiben, dass ihre Kinder katholisch getauft und erzogen würden. Sohn und Tochter haben dann auch Erstkommunion und Firmung gefeiert, sind aber auch mit ihrer Mutter zu besonderen Anlässen in die evangelische Kirche mit gegangen. „Ich habe meinen Glauben immer gelebt“, sagt Lore Narr, „mal mehr, mal weniger.“ Acht Jahre lang war sie auch Mitglied im evangelischen Kirchengemeinderat.

Lore Narr ist immer gerne verreist, hat viel von Europa und darüber hinaus gesehen - als es noch möglich war, war sie auch fünf Mal im ehemaligen Königsberg, heute Kaliningrad in Russland. Aber immer wieder kehrt sie gerne nach Wehingen zurück. „Wehingen ist meine Heimat. Ich möchte nirgendwo anders leben. Du kennst jedes Haus, kennst die Leute.“ Lore Narr ist Ehrenmitglied im Tischtennis- und im Skiclub. Und sie ist in und mit der urkatholischen Tradition der Fasnet aufgewachsen und war als Harrasweible unterwegs.

Sie sammelt auch alte Ansichtskarten von Wehingen, die den Wandel des Ortes dokumentieren: Wo heute Garagen sind, waren einst Kuhställe, wie sie es selbst noch erlebt hat. Zunächst betrieben viele Menschen, die in den Drehteile-Fabriken arbeiteten, noch Nebenerwerbslandwirtschaft. Doch die wirtschaftlichen Realitäten änderten das: „Man konnte nicht mehr zur Heuernte frei nehmen. Man konnte ja nicht so einfach die Maschinen abstellen.“ Die Nebenerwerbslandwirtschaft verschwand allmählich aus dem Ortsbild. Statt dessen stellten jetzt manche im ehemaligen Stall zwei Automaten auf und gründeten ihre eigene Firma.

Am Sonntag wird auch Iris Dette aus Paderborn als Gnadenkonfirmandin nach Wehingen kommen und mit Lore Narr und Margarete Hoffmann sicher viele Erinnerungen austauschen können.