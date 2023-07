Wegepaten für die Tuttlinger Albvereinswege

Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Tuttlingen hat viele ehrenamtlich Tätige. Sei es in der Vereinsführung, als Wanderführer, bei der Organisation von Veranstaltungen oder Verwaltungsarbeit, bei den Landschaftspflegetagen und bei allem, was so im Verein anfällt. All diese Personen, die keinerlei Entgelt erhalten, hat die Vereinsführung als kleines Dankeschön zu einem Helferfest ins Tuttlinger Schützenhaus Schönblick eingeladen. Bei einem Kalt–Warmen–Buffet ergaben sich interessante Gespräche, Rückblicke und auch Diskussionen über die Sorgen und die Zukunft des Vereins.

Da die Ortsgruppe rund 90 Kilometer Albvereinswanderwege zu betreuen und zur Zeit keinen Wegewart hat, drohen ohne regelmäßige Kontrolle und Pflege die Wege zu verwildern und sind langfristig nicht mehr begehbar. Gauwegmeister Dieter Zimmermann aus Spaichingen hat wohl in 2022 und 2023 das Tuttlinger Albvereinswegenetz kontrolliert, gepflegt und Wegezeichen ergänzt, kann diese Arbeit auf Dauer jedoch für Tuttlingen nicht übernehmen. Walter Lang hat deshalb vorgeschlagen, die Wegearbeit auf mehrere Schultern zu verteilen und Wegepatenschaften für einzelne Albvereinswanderwege zu übernehmen.

Jeder, der auch nur ein paar Kilometer betreut, trägt dazu bei, die Wanderwege intakt zu halten. Aufgabe der Wegepatinnen und Wegepaten ist es, zweimal im Jahr die Markierungen und den Zustand des Wanderwegs auf ihren Streckenabschnitten und zu überprüfen. Zum Beispiel müssen Wegezeichen regelmäßig freigeschnitten und immer wieder erneuert werden, aber auch Hindernisse gemeldet oder hinderliche Zweige abgeschnitten und entfernt werden.

Die Arbeit kann man sich frei einteilen, je nach Zeit, Wetter, Lust und Laune. Wer eine Wegepatenschaft übernimmt wird nicht ins kalte Wasser geschmissen, sondern eine Schulung und Einweisung durch den Gauwegmeister des Albvereins erleichtert ihr oder ihm den Einstieg.

Nach diesem Appell meldeten sich spontan sieben Personen, die bereit sind, als Wegepaten die Betreuung eines oder mehrerer Albvereins Wanderwege zu übernehmen. Der Albverein Tuttlingen kann bezüglich seiner 90 Kilometer zu betreuenden Wanderwege deshalb beruhigt in die Zukunft sehen.