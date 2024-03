Wechsel im Skiverein

Am vergangenen Freitag fand die Hauptversammlung des Schneeschuhvereins Spaichingen statt, die in diesem Jahr besonders von Emotionen und Neuerungen geprägt war. Der Ideen-Marktplatz, der den Start der Veranstaltung markierte, präsentierte die Ergebnisse eines Zukunftsworkshops, der Vorstandschaft.

Im Mittelpunkt der Sitzung stand die Verabschiedung des langjährigen Vorsitzenden Steffen May, der sein Amt nach 20 Jahren weitergibt und im Rahmen der Versammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

In seinem Bericht blickt May auf eine wunderschöne Zeit zurück, die von Zusammenhalt und Dankbarkeit geprägt war. Er betont die Bedeutung der Gemeinschaft und dankt allen langjährigen tragenden Kräften des Vereins für ihre Unterstützung. May macht auch deutlich, dass der SSV vor neuen Herausforderungen stehe, insbesondere im Hinblick auf Schneemangel.

May zeigte sich zu Tränen gerührt, beim Rückblick auf die Zeit und die besonderen Freundschaften, die entstanden sind. Er ist froh, als er von der Bereitschaft Sebastian Deiningers berichtet, das Amt zu übernehmen, und betont, dass nun die Zeit für neue Impulse und Ideen gekommen sei. Die Versammlung honorierte Mays Engagement mit stehenden Ovationen.

Heike Grande präsentierte den Geschäftsbericht des vergangenen Jahres. Besondere sportliche Erfolge wurden wieder einmal von Florian und Christian Winker erzielt. Ebenfalls konnte im alpinen Bereich ein Rennen in Damüls organisiert werden.

Bei den Wahlen wurden folgende Posten neu besetzt: 1. Vorsitzender: Sebastian Deininger, Schriftführerin: Sandra Kurz, Sportwartin Nordisch: Verena Honer. Weiterhin im Vorstand sind Heike Grande, Anja May, Bibiana Messner und Michael Weidner.

Es fanden folgende Ehrungen statt: Armin Braun, Dunja Braun, Angelika Furrer, Reinhard Furrer, Josef Ilg, Christine, Dieter und Kim Marquardt, Sylvia, Rudolf und Aline Neumann, Anita Schumacher, Armin Schumacher und Frank Stoffel für 25 Jahre; Fritz Götz, Nadine Häring, Inge Hafner, Jan Mattes, Walter Probst und Sigrid Singer für 40 Jahre; Ulrich Weber, Thomas Marquart und Manfred Richter für 50 Jahre; Fritz Hecht, Alfred Kohler, Edgar Schmid, Hermann Schumacher, Richard Kohler und Rudi Wenzler für 60 Jahre; Hans Grießer, Hans Grimm, Karl Honer und Richard Wenzler für 70 Jahre; sowie Theo Bader und Norbert Wenzler für 80 Jahre Mitgliedschaft im Verein.