Wechsel im Dirigentenamt beim Kirchenchor Dürbheim

Die Kirche war gut gefüllt wie sonst nur an hohen Festtagen, als im Gottesdienst am 4. November Kirchenchor und Kirchengemeinde Dürbheim Chordirektor Gebhard Glemser nach 65 Jahren als Chorleiter verabschiedeten. Er übergab den Dirigentenstab an Armin Mesle. Seinem Chor bleibt er aber als Vizedirigent und Bass-Sänger erhalten.

Zum Einzug spielte der Sohn von Gebhard und Gertrud Glemser, der Pianist Bernd Glemser, Bachs „Präludium in G-Dur“. Tochter Trudi Altmann begleitete den Chor, der von Armin Mesle bravourös dirigiert wurde, beim „Ave verum“. Und „sein Chor“, wie Gebhard Glemser ihn liebevoll nennt, machte mit seinem Gesang deutlich, wie dankbar die Sängerinnen und Sänger dafür sind, dass er den Chor über 65 Jahre mit seiner profunden Musikalität, hohem Anspruch und erlesenem Repertoire immer vorangebracht hat, wie der Vorsitzende Florian Kühner-Feldes in seiner Ansprache deutlich machte. Er zeichnete den Lebensweg des ehemaligen Rektors der Realschule Spaichingen nach und dankte ihm für seine unglaubliche Leistung mit einem Bildband mit Bildern der letzten 65 Jahre. Sein Dank galt auch Gertrud Glemser, die ihrem Mann in unerschütterlicher Treue all die Jahre zur Seite stand. Präses Pfarrer Sebastian Tanneberger überreichte dem „Lehrer“, nicht nur in der Schule, sondern auch im übertragenen Sinne für alle Dürbheimer, Urkunden von Bischof Gebhard Fürst und vom Cäcilienverband. Zum Titel „Chordirektor“ kam nun noch der Titel „Ehrendirigent des Kirchenchors Dürbheim auf Lebenszeit“ dazu. Für die Kirchengemeinde dankte Heinrich Warzecha mit liebevoll ausgewählten und sehr passenden Zitaten. Auch Dekanatskirchenmusiker Georg Fehrenbacher ließ ein Grußwort verlesen.

Freudig begrüßt wurde Armin Mesle, ein Eigengewächs, seit 42 Jahren Sänger und Vizedirigent im Kirchenchor. Sein musikalischer Lebensweg ist beeindruckend, wie der Vorsitzende in seiner Ansprache deutlich machte. Er ist ein „Glücksgriff“, der in der heutigen Zeit nur wenigen Chören vergönnt ist. Gebhard Glemser weiß den Chor bei ihm in guten Händen.

Pfarrer Tanneberger bemerkte in seiner Ansprache, dass er oft beobachten konnte, wie die Gottesdienstbesucher sitzen blieben, um dem Orgelspiel von Gebhard Glemser zu lauschen. So auch an diesem Abend, als Bernd Glemser mit der „Toccata“ von C.M. Widor als Gruß an seinen Vater die Anwesenden verzauberte.