Wechsel an der Spitze der Narrenzunft Böttingen

Am 3. November fand die Generalversammlung der Narrenzunft Böttingen im Zunftstüble statt. Die Vorsitzenden der Narrenzunft begrüßten rund 50 Teilnehmer. Der Fokus der Versammlung lag auf dem Wechsel an der Spitze der Zunft. Denn nach 30 Jahren beendet Martin Häring seine Amtszeit als Zunftmeister. Mit ihm verabschiedet sich sein Stellvertreter Herbert Knaier nach 25 Jahren aus seinem Amt. Berthold Villing, der seit 1986 als Schriftführer tätig war, hört ebenfalls auf. Auch Bernd Mattes legt als zweiter Säckelmeister nach 30 Jahren im Zunftrat sein Amt nieder. Insgesamt haben sie als Funktionäre in verschiedenen Ämtern 133 Jahre im Verein mitgewirkt. Die Vier wurden als Ehrenmitglieder ernannt. Aus diesem Grund gab es eine Satzungsänderung, die ein einstimmiges Votum der Mitglieder bekam. Martin Häring und Herbert Knaier bleiben dem Verein weiterhin als Zunfträte erhalten.

„Respekt und Anerkennung“ sind die Worte, die Bürgermeister Benedikt Buggle für die langjährigen Zunfträte fand. Er bedankte sich für ein gelungenes Vereinsjahr bei allen Beteiligten. Außerdem führte er die Wahlen durch und entlastete die Vorstandschaft. Neu an der Spitze als erster und zweiter Zunftmeister sind Christian Buchwitz und Jens Knaier. Das Amt des Kleckselmeisters übernimmt Tobias Villing. Neu im Zunftrat ist Maren Kostezka, die zukünftig als zweiter Oberdeifel tätig sein wird.

Mit lieben Abschiedsworten übernahmen Buchwitz und Knaier den ersten offiziellen Part ihrer neuen Position und verabschiedeten die scheidenden Mitglieder mit einem Rückblick auf deren Amtszeit. In ihrer Rede dankten sie den langjährigen Zunfträten: „Ihr habt die Verantwortung auf euch genommen und viele extra Schichten geleistet.“ Besonders der Bau und die Einweihung des Narrenstübles 1995, als einer der größten Meilensteine der Narrenzunft, sei deren Verdienst gewesen, so Buchwitz und Knaier.

Martin Häring hob in seinem Rückblick über das vergangene Vereinsjahr eine gelungene Ortsfasnet hervor. Der Anbau des Narrenstübles und die Anschaffung einer neuen Heizung zählen dabei zu den Highlights. Über seine Nachfolge ist er froh: „Wir hoffen, dass es so weiter geht wie jetzt. Aber da habe ich keine Sorgen.“

Mit 396 Mitgliedern freut sich die Narrenzunft auf die kommende Fasnet. Alle wichtigen Termine und den ganzen Bericht gibt es unter nz-boettingen.de